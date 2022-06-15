Українські захисники "денацифікували" ще одного прокремлівського пропагандиста

Всі, хто приходить зі зброєю на українські території, стають добривом для родючої української землі

Українські захисники ліквідували ще одного прокремлівського пропагандиста Сергія Постнова. Російський військовий журналіст брав участь у так званій "спецоперації" в Україні у складі угруповання "V". Чоловік знімав пропагандистський контент від самого початку повномасштабного вторгнення рф.

Як у середу, 15 червня, повідомили у Раді ветеранів центрального апарату ОВС, Постнов брав участь у бойових діях під Гостомелем, а також виконував злочинні службово-бойові завдання російських командирів у Харківській та у Луганській областях. Також зазначається, що журналіст загинув уночі з 13 на 14 червня.

"Його відрізняли високий професіоналізм, організованість та старанність, а також творчий підхід у вирішенні завдань", — зазначається в тексті повідомлення Ради.

Російський військовий журналіст загинув на війні в Україні

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Інформацію щодо ліквідації полковника Сергія Постнова, який був начальником групи інформаційного реагування 1-го відділення Департаменту по взаємодії зі ЗМІ росгвардії підтвердили і в Україні. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив український військовослужбовець і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Офіційно денацифікований та демілітаризований", — написав він.

Варто додати, що у 2002 році Сергій Постнов за розподілом потрапив у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ росії. Ліквідований пропагандист працював журналістом, а після став редактором окружної газети "Зоркий вартовий". Постнов виконував завдання щодо інформаційного супроводу військ у різних гарячих точках ведення бойових дій. Тривалий час він був співробітником редакції військового журналу "На бойовому посту", звідки пішов служити до центрального апарату росгвардії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським захисникам вдалося ліквідувати одного з кращих російських десантників — командира 104 десантно-штурмового полку, підполковника Олександра Досягаєва.