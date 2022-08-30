"Так будет с каждым": в сети показали могилу предателя Ковалева (фото)

Изменника накануне нашли мертвым в его доме

Бывшего украинского нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, которого убили в своем доме 28 августа, похоронили в городке Голая Пристань на Херсонщине.

Фотографией могилы убитого предателя поделился советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Так будет с каждым коллаборантом Украины!", — написал он.

Как сообщал "Телеграф", после начала российского вторжения Ковалев сразу приветствовал оккупацию Херсонщины, за что получил от захватчиков должность "заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства" в "администрации" области.

В конце июня его автомобиль был взорван партизанами, однако тогда коллаборант отделался госпитализацией.

Вечером 28 августа появилась информация о том, что Ковалева убили в собственном доме. Поначалу сообщалось, что коллаборанта зарезали, однако позже появилась информация, что на самом деле его застрелили с его же помпового ружья марки "Моссберг". Также ранение получила 38-летняя сожительница Ковалева, которая получила удар в шею ножом, спасти ее врачам не удалось.