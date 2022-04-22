Франция передаст Украине важное оружие: чем оно поможет
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Украина получит от французов тяжелое вооружение
В пятницу, 22 апреля, на 58-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Nexter CAESAR.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ouest-france.fr.
"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" (франко-немецкий переносной противотанковый ракетный комплекс, – ред.) до "Цезаря", в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", — заявил Макрон.
Справка: CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесах, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Может похвастаться полностью автоматическим наведением орудия, а также системой автоматической подачи снарядов. Скорострельность САУ составляет 6 выстрелов в минуту.
Преимущества:
- Высокая стратегическая и тактическая подвижность
- Большая дальность стрельбы (прямой наводкой до 2 км)
- Низкие эксплуатационные затраты
Недостатки:
- Плохая проходимость по бездорожью
- Низкая степень защиты от огня противника
- Небольшой боекомплект (18 выстрелов)
Ранее замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, почему Украина нуждается в поставках тяжелого вооружения, включая САУ.
Напомним, немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.
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