Франция передаст Украине важное оружие: чем оно поможет

Украина получит от французов тяжелое вооружение

В пятницу, 22 апреля, на 58-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Nexter CAESAR.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ouest-france.fr.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" (франко-немецкий переносной противотанковый ракетный комплекс, – ред.) до "Цезаря", в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", — заявил Макрон.

Справка: CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесах, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Может похвастаться полностью автоматическим наведением орудия, а также системой автоматической подачи снарядов. Скорострельность САУ составляет 6 выстрелов в минуту.

Преимущества:

Высокая стратегическая и тактическая подвижность

Большая дальность стрельбы (прямой наводкой до 2 км)

Низкие эксплуатационные затраты

Недостатки:

Плохая проходимость по бездорожью

Низкая степень защиты от огня противника

Небольшой боекомплект (18 выстрелов)

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Ранее замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, почему Украина нуждается в поставках тяжелого вооружения, включая САУ.

Напомним, немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.