Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий эксклюзивно "Телеграфу" рассказал о дальнейших военных планах россии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении сообщил, что россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие.

Не вижу в этом ничего необычного. На фоне того, что рф творит в Украине в течение двух месяцев, ее нежеланию заключать перемирие на Пасху (при том, что путин всячески выпячивается свою религиозность) удивляться не приходится.

Агрессор проводит постоянные массовые убийства, насилие, депортацию, использует запрещенные вооружения, нарушает все мыслимые и немыслимые международные договоренности и конвенции, творит геноцид (что уже на законодательном уровне признали Латвия и Эстония).

Он не собирается останавливаться. И рассчитывать на перемирие с таким противником не приходится. Как и на мир в обозримом будущем.

Тем более, что военные специалисты поясняют – в Украину с каждым днем поступает всё больше тяжелого вооружения от западных партнеров. На подходе – мощные артиллерийские системы и не только. Обновляется самолетный парк.

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Понятно, что россияне это понимают. Время работает против них. Украина в военном плане укрепляется. А россия в экономическом – слабеет. Именно поэтому агрессор хочет решить свои "задачи" в Украине, пока новое вооружение не начало работать против оккупантов по полной программе. До этого, как я понимаю, есть от нескольких дней – до недели. Именно поэтому россияне в последнее время бьют по нашим железным дорогам, стараясь максимально замедлить поставки тяжелого вооружения на восток и юг.

В Кремле понимают, что при относительном равенстве в живой силе – у россиян есть преимущество только в авиации и артиллерии. И если мы сравняемся хотя бы в артиллерии, то возможность наступать у рф будет сокращена до минимума. Да, они тупы, недальновидны, чрезмерно самоуверенны. Но два месяца войны их тоже учат – через огромные потери.

В какой-то мере прагматичным можно считать, к примеру, решение путина не атаковать в лоб "Азовсталь" – практически неприступную крепость, где держит оборону "Азов".

Продали внутренним потребителям сказку, что Мариуполь под контролем россии – и решили не тратить огромные силы, чтобы выбить "Азов". А сосредоточиться на других направлениях. И это вовсе не из человеколюбия. То, что россия не думает ни о своих, ни о чужих, она доказала уже не раз – и продолжает доказывать снова и снова.

При этом надо помнить, что любая война когда-то заканчивает миром. Вопрос в том – с какими позициями и когда мы выйдем на подобные переговоры.

Я предполагаю, что за ближайшие две недели россияне попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, зафиксировав так называемые "ДНР" и "ЛНР" именно так. Что они будут стараться закрепиться на позициях, которые создают сухопутный коридор в Крым. Под это и готовят "референдум" в Херсонской области о всякого рода "ХНР" или прочей псевдореспубликанщине.

И, в зависимости от достигнутых (или не достигнутых) результатов – будут предлагать переговоры.

Наша задача – максимально сопротивляться, не допустить все те планы, которые уже даже официально продуцируют россияне.

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А договариваться в итоге будем, исходя из тех позиций, которые сможем или не сможем отстоять на поле боя.