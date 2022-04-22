Лагеря для украинцев в Сибири, распад России и мировая война: главное из свежего интервью Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал большое интервью "Украинской правде"

Поскольку разговор получился достаточно объемным, то мы выбрали для вас главные цитаты и тезисы.

О подготовке вторжения

Начиная с определенного периода времени, нам стала поступать информация о том, что будет нападение. 30 октября вышла первая публикация о скоплении войск в западных СМИ, это был Washington Post и мы даже давали им ответ по этой ситуации.

Фактически подготовка к войне началась гораздо раньше. Мы осознали, что РФ рано или поздно будет пытаться забрать нашу страну. И одним из первых наших шагов было начало борьбы с пятой колонной, начало борьбы с их информационным пространством.

О начале наступления

Вторжение началось в 03:40 в Луганской области на участке Милово, но мы думали, что они заходят именно по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" — забрать их в пределах областей. Через час двадцать наступление началось везде. Я сразу уехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли… запомнилось…

Говорит: "Ну что? Будем бороться!"

О лагерях и заселениях Сибири украинцами

6 сентября 2021 года вышла статья Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири". Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание.

Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет. Шойгу прямо озвучил этот план — построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения. И, соответственно, это должны быть украинцы.

Об участии Беларуси

Мы действительно не ожидали, что так будет. Я могу сказать, что за пару дней до 24 февраля были телефонные звонки министру обороны Беларуси, и нас уверяли, что они не будут участвовать в этом. Были звонки нашего главы пограничной службы своему белорусскому коллеге. Но, к сожалению, так получилось, что территория Беларуси была непосредственно использована для этого нападения.

Об эвакуации перед войной

Наше население мы никуда не могли эвакуировать. Это просто физически было невозможно сделать. Сегодня идет война, и у нас есть территории, с которых власть умоляет: "Давайте, уезжайте!", а они не хотят этого делать.

Когда люди сидят и раздумывают: "Вот, надо было эвакуировать!"… Ну, послушайте, для этого нужно было четко понимать, что это будет здесь. Мы должны были эвакуировать всю страну, скажите, пожалуйста? Вот нужно было эвакуировать Бучу. Ну хорошо. А Чернигов нужно было эвакуировать? А Сумы нужно было эвакуировать? А Херсон? А Николаев? Люди, которые это говорят, просто не представляют масштабов и не представляют, как все это работает.

Другое дело, мы даже представить не могли, что русские, их войска будут так поступать с гражданским населением. Это просто выходит за пределы любого здравого смысла.

О покушениях на президента

22 февраля вечером в 19:10 мы получили вполне тайный документ, где речь шла, что в ближайшее время может быть совершено нападение на президента.

Я сразу связался с президентом, мы встретились, он говорит: "Что, опять?" Я говорю, что к этому нужно очень внимательно относиться, вы – высшее должностное лицо большой страны. И не надо с этим ни в коем случае шутить, потому что это очень серьезная вещь.

Читайте также: Категория Новости России На росТВ пропагандисты уже обсуждают убийство Зеленского (видео) Оккупанты мечтают убить Зеленского, ведь убеждены, что его смерть станет их победой в войне против Украины

Об эвакуации Зеленского

Я разговаривал с президентом в тот же день, и я ясно осознал, что наш президент никуда отсюда не собирается. Он сказал: "Я не могу это бросить, что угодно будет, мы будем оставаться здесь, в Киеве, потому что это столица". Предложений по поводу того, чтобы он покинул город, было очень много.

Забыть о войнах внутри

24 февраля, после голосования о военном положении, президент пригласил всех глав фракций к себе.

Была встреча, где он сказал: "Давайте все, что было, мы забываем, работаем как одна команда, мы — Украина, мы — одна команда, занимаемся". Не все это выдержали, потому что, к большому сожалению, у многих политиков политическая составляющая преобладает над национальными интересами.

Читайте также: Категория Политика Война войной, а выборы... как у Зеленского готовятся к чистке Рады и когда ее могут провести Украинское государство и общество за два месяца войны прошли путь тотальной трансформации. Не исключением стала и политическая жизнь нашей страны. Если до войны между лагерями каждый день находились поводы для споров, то дата 24 февраля объединила даже самых непримиримых оппонентов. Впрочем, с течением времени появляется все больше признаков того, что Украина кое-где остается верна традициям политических распрей и постоянных выборов

Затем мы провели три селектора со всеми главами ОГА, они уже стали руководителями военных администраций. Мы посмотрели, что все находятся на своих рабочих местах. Был один маленький трабл по одной области, но он сходу исправился.

О партизанах

Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская области были освобождены именно благодаря нашим военным, благодаря сопротивлению.

По Сумской области я могу сказать, что слабо кто воображает, как там работали партизаны. Сумская область была номер один по партизанскому движению. Лесники — это непревзойденные ребята! Такие дядьки, знаете, задали жару.

О Мариуполе

Я хочу, чтобы мы с вами осознали, что сейчас благодаря тому, что ребята там находятся, то, что они там делали и делают, они оттягивают на себя большие группировки российских войск именно на себя. Ситуация сложная. Но я могу сказать, что она там никогда не была легкой. Поверьте, делается все, что возможно и невозможно.

Это не нужно говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью, и когда спрашивали, что нужно, они просили боеприпасы. Ни воду, ни еду, хотя это тоже доставляли.

Читайте также: Категория Украина Зеленский сделал резонансное заявление о деблокаде Мариуполя Зеленский не исключает военного пути деоккупации города.

О результате войны и распаде России

Я не раз говорил, что результатом этой ситуации будет распад Российской Федерации. Она распадется на части как искусственное образование, и это будет при нашей жизни.

Единственное, что я хочу сказать, что нам будет сложно. И когда люди говорят, что уже все прошло, нет, еще будут битвы. И это все зависит от нашей армии. Ну и, конечно, от партнеров.

О переговорах с Россией

Переговоры с Российской Федерацией — очень непростая работа. И наши надежды могут быть одни, а их действия могут быть совсем другие. И это было не раз.

И у россиян есть одна проблема — они считают, что у нас нет Конституции. И это их большая проблема. Им для того чтобы сначала о чем-то говорить, нужно ознакомиться с нашим Основным законом. В нашей Конституции прописано очень много положений, которые они не признают. Им нужно объяснить, что Конституция — это Основной закон, который не может нарушать никто.

Читайте также: Категория Политика Зеленский объяснил, ждать ли его переговоров с путиным Зверства армии рф не способствуют переговорному процессу

Я не верю ни в один мирный договор с Российской Федерацией. У нас за время нашей истории их было уже очень и очень много. И они их постоянно нарушали.

О перемирии до 9 мая

Может наступить перемирие. Но мы имеем в виду, что до тех пор, пока не будет победы одной или другой стороны, война не закончится.

О возможности использования химического и ядерного оружия

Я лично очень хотел не верить в это нашествие, произошедшее 24 февраля. Я отдавал себе отчет, что это будет, но верить я не хотел. Я могу не верить, но это может произойти. Мы должны к этому быть готовы.

Читайте также: Категория Блоги/мнения путину не выгоден ядерный удар по Украине, но шизофреники логикой не руководствуются Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" оценил шансы, нанесет ли россия ядерный удар по Украине

Об обмене Медведчука

Я не знаю, зачем он нужен россиянам. Вы обратили внимание, где была пресс-конференция жены Медведчука — в российской Счетной палате. Вот они туда завели эту барышню, и она там рассказывала, кто должен спасти Медведчука.

То, что они наворовали не только в нашей стране, но и у россиян, мы с вами в этом можем быть более чем уверенными.

О великой войне

То, что через 10-15-20 лет будет большая война в мире, я в этом более чем уверен. Она непременно будет.