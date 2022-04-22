Украина получит большую партию танков от страны ЕС: что известно

Взамен Германия отправит другие машины в Словению.

В пятницу, 22 апреля, на 58-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Словения передаст Украине большую партию танков.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации источника, Словения передаст Украине 54 танки М-84. Ожидается, что взамен Словения получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашини Fuchs.

Справка: М-84 — основной боевой танк Югославии 1980-х годов, разработанный в 80-е годы на основе советского Т-72М. За время серийного выпуска в 1983—1991 годах выпущено около 700 единиц. M-84 широко использовался во многих войнах в период 1990-х годов. По состоянию на 2014 год, M-84 состоял на вооружении Кувейта, а также государств, возникших после распада Югославии.

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Ранее сообщалось, что Франция готова передать Украине тяжелое вооружение. Об этом в пятницу заявил президент Эмманюэль Макрон. А вот немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.