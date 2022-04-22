Битва за Донбасс: оккупанты смогли закрепиться в новом месте (свежие карты боев)

ВСУ дают отпор оккупантам на всех направлениях.

Во пятницу, 22 апреля, на 58-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

Карта боев в Украине за 22 апреля

Карта боев в Украине за 21 апреля

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются осуществлять огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не имеет.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. Противник безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

Карта боевых действий в районе Изюма

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.

На Мариупольском направлении противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют.

На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций.

Ранее военные эксперты опубликовали подробные карты боевых действий в Украине.

Напомним, в россии из-за провала военной кампании в Украине начались чистки генералов и адмиралов.