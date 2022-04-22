Укр

В россии начались чистки генералов и адмиралов из-за провала в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Разбитая российская техника Новость обновлена 22 апреля 2022, 16:09
Разбитая российская техника

Российская репрессивная машина только набирает обороты.

После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота рф "Москва", началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом адмирал И. Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.

Также, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Репрессии затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранена от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.

Напомним, в середине апреля стало известно, что российские оккупанты потеряли очередного генерала.

Ранее сообщалось, что недалеко от аэродрома Чернобаевки, ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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