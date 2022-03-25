Еще один российский генерал уничтожен в Украине: поехал в Чернобаевку и умер

Российский военный был уничтожен на аэродроме Чернобаевки, отметил Арестович

Генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев был ликвидирован на 30-й день войны россии в Украине.

Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко. Позднее эту информацию подтвердил и советник главы ОП Алексей Арестович.

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"За эти сутки наши войска уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Якова Рязанцева. Вы будете смеяться, но это произошло на аэродроме Чернобаевки", — отметил Арестович.

Известно, что 49-я общевойсковая армия Южного военного округа базируется в Ставрополе. Яков стал ее командующим в августе 2020-го. Воевал в Сирии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине ликвидировали полковника рф. Так, 14 марта был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковник рф Сергей Иванович Порохня.

Также 24 марта известная снайперша боевиков "ДНР" "Багира" попала в плен. Она пожаловалась, что ее бросили раненой свои же.