Родители знали, но ничего не делали: мать моряка с крейсера "Москва" возмутила сеть своей историей

В сети обсуждают историю женщины, сын которой служил на российском военном корабле

Журналисты смогли пообщаться с родственниками пропавших без вести моряков, которые проходили срочную службу на уничтоженном украинскими ракетами российском крейсере "Москва". Как оказалось, некоторые родители знали о том, что их сыновей отправляют на убой, однако делать с этим ничего не стали.

Фрагментами разговоров поделилась Медуза.

Так мать 19-летнего Андрея Цывова Юлия рассказала, что не может получить никакой информации о судьбе своего сына, которого записали в список "пропавших без вести".

"Никто ничего не говорит — все молчат. Мы звонили и в военкоматы, и в Минобороны", — сказала она.

По ее словам, она видела, что по телевизору показывали якобы эвакуированных моряков. Однако женщина не может сказать, что это был действительно экипаж "Москвы".

Цывова говорит, что она прибыла в воинскую часть в Севастополе, где ей показали длинный список пропавших без вести. Она отметила, что в нем были имена по меньшей мере 30 человек.

"Я их просила объяснить, что значит "без вести пропавший"? Мой сын что, погиб? Они говорили, что нет, его просто нет на службе и нет в госпитале. А где он?", — говорит она.

Женщина также утверждает, что на корабле было много срочников, "человек 200-300" и их постоянно не спрашивая отправляли в зону боевых действий.

"Когда я узнала, что их отправляют на военные действия, я никуда не обращалась. Мой сын служил на этом корабле. И я боялась, что его там будут пытать или еще что-то. Поэтому мы молчали", — сказала она.

В сети же такие откровения женщины не остались без внимания, в частности пользователей смутило то, что женщина зная, что ее сына могли убить, не пыталась предпринять никаких действий.

Как сообщалось ранее, журналистам удалось пообщаться и с другими родителями погибших на судне моряков. Так одна из них рассказала, что последний поход крейсера "не был боевым", а планировалась "всего лишь" высадка морпехов возле Одессы.

Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что по флагману российского флота в Черном море был нанесен удар двумя украинскими ракетами "Нептун", после чего на нем вспыхнул масштабный пожар.

В россии поначалу эту информацию комментировать не стали, но потом заявили, что на борту "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта. Позже там подтвердили, что корабль затонул.

О том, сколько моряков погибло от взрыва в россии говорить не стали, но подтвердили, что капитан судна Антон Куприн погиб.