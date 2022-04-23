Укр

В ОБСЕ озвучили версию, какое химоружие россия могла применить в Мариуполе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Атака, скорее всего, таки производилась Новость обновлена 23 апреля 2022, 06:54
Атака, скорее всего, таки производилась

россию надеются привлечь к ответственности за злодеяния ее военнослужащих

В Мариуполе действительно могли применять химическое оружие — специальный слезоточивый газ, в котором были и другие химвещества. Об этом заговорили представители миссии ОБСЕ от США на спецзаседении Постоянного совета миссии в Австрии.

Новость передает "Украинская правда" 23 апреля.

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По мнению постоянного представителя Штатов при ОБСЕ Майкла Карпентера, Вашингтон продолжает изучать информацию насчет вероятности применения такого оружия в Мариуполе. Отдельную информацию дипломат даже называет достоверной.

"Российские войск могли использовать различные средства противодействия массовым восстаниям, включая слезоточивый газ", — подчеркивает Карпентер.

При этом он добавляет, что подобный газ мог легко иметь другие примеси, среди которых — и более ядовитые, а также небезопасные для людей. В первую очередь, такое оружие было бы способно нанести внезапный урон украинским защитникам и гражданским людям.

Карпентер призвал срочно собрать доказательства, которые могли бы стать неопровержимыми — для предъявления россии обвинения за очередное военное преступление. По его словам, ОБСЕ способна оказать в этом значительную помощь.

Напомним, что первые сообщения о вероятном применении химоружия в Мариуполе появились еще 11 апреля. За несколько дней до этого в россии практически в открытую заявляли, что подобная атака при штурме города вполне возможна.

На инцидент сразу же отреагировал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что Украина воспринимает подобные заявления весьма и весьма серьезно.

Теги:
#США #Донецкая область #ОБСЕ #Донбасс #Химическое оружие #Мариуполь
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