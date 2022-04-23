Укр

Германия и Франция незаконно поставляли оружие россии: разгорается крупный скандал

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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ЗРК С-300 Новость обновлена 23 апреля 2022, 19:09
ЗРК С-300

Страны ЕС обошли оружейное эмбарго и поставляли рф военную технику

Германия и Франция продали россии оружие на сотни миллионов евро в обход эмбарго, который был веден в 2014 году. Компании стран НАТО поставляли москве ракеты и бомбы, которые с большой вероятностью используются сейчас в Украине.

Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на доклад Евросоюза.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как следует из доклада, Париж и Берлин 2015-2022 годах, используя лазейки в эмбарго, продали рф оружия на сумму 273 млн евро.

"Они отправили оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в россию, введенное после (оккупации — ред.) Крыма в 2014 году", — пишет издание.

Напомним, что немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.

Ранее замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, почему Украина нуждается в поставках тяжелого вооружения, включая САУ.

Теги:
#Германия #Франция #НАТО #Россия #Война
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