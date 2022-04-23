Германия и Франция незаконно поставляли оружие россии: разгорается крупный скандал
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Страны ЕС обошли оружейное эмбарго и поставляли рф военную технику
Германия и Франция продали россии оружие на сотни миллионов евро в обход эмбарго, который был веден в 2014 году. Компании стран НАТО поставляли москве ракеты и бомбы, которые с большой вероятностью используются сейчас в Украине.
Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на доклад Евросоюза.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Как следует из доклада, Париж и Берлин 2015-2022 годах, используя лазейки в эмбарго, продали рф оружия на сумму 273 млн евро.
"Они отправили оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в россию, введенное после (оккупации — ред.) Крыма в 2014 году", — пишет издание.
Напомним, что немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.
Ранее замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, почему Украина нуждается в поставках тяжелого вооружения, включая САУ.
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