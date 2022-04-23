Германия и Франция незаконно поставляли оружие россии: разгорается крупный скандал

Страны ЕС обошли оружейное эмбарго и поставляли рф военную технику

Германия и Франция продали россии оружие на сотни миллионов евро в обход эмбарго, который был веден в 2014 году. Компании стран НАТО поставляли москве ракеты и бомбы, которые с большой вероятностью используются сейчас в Украине.

Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на доклад Евросоюза.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как следует из доклада, Париж и Берлин 2015-2022 годах, используя лазейки в эмбарго, продали рф оружия на сумму 273 млн евро.

"Они отправили оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в россию, введенное после (оккупации — ред.) Крыма в 2014 году", — пишет издание.

Читайте также: Категория Новости Европы В Германии сказали, до какого предела будут помогать Украине Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет ставить под угрозу свою собственную безопасность

Напомним, что немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.

Ранее замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, почему Украина нуждается в поставках тяжелого вооружения, включая САУ.