Звільнимо все: Кулеба назвав нову мету перемоги України у війні
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Офіційний Київ чекає на підкріплення від заходу
Перемога у масштабній битві за Донбас з російськими окупантами має допомогти Україні остаточно перемогти у протистоянні з росією. На думку глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна хоче отримати назад всі свої території, які були окуповані рф, починаючи з 2014 року.
Про це чиновник розповів під час інтерв’ю журналістам Financial Times, передає "Телеграф".
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За словами Кулеби, будь-яка ще не досягнута перемога не є статичною концепцією. І якщо спочатку Київ був готовий оголосити своєю перемогою відведення російської армії на позиції станом на 23 лютого, то зараз це вже в минулому.
"Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемогою для нас у цій війні буде звільнення решти наших територій", — зазначив міністр.
Дмитро Кулеба впевнений: для повноцінного відновлення довоєнних експортних та не лише зв’язків Україні необхідно отримати доступ до всіх своїх чорноморських портів. Насамперед дипломат виділив Херсонську область, проте й інші регіони під пильною увагою.
При цьому глава українського МЗС наголошує: подібна битва може закінчитися великим кровопролиттям, чого нашій країні не хотілося б. Саме тому варіант із продовженням переговорів із РФ щодо мирного врегулювання все ще залишається в силі. Проте Кулеба наголошує: Київ хоче підійти до нього "з найсильнішими картами".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому результат російсько-української війни вже вирішений наперед і чи є у Києва шанс повернути собі Кримський півострів.
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