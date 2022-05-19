Найгарячіші бої ще попереду: у США прогнозують закінчення війни восени

Ленд-ліз має змінити розклад сил на полі бою

Американська влада прогнозує, що найбільш активна та гаряча фаза війни припаде на літо, зокрема, на липень. Про це "Телеграфу" повідомили співрозмовники у дипломатичних колах.

"США хочуть максимально наситити Україну зброєю за найближчі місяці. Якраз десь за місяць запрацює ленд-ліз, тому активні бойові дії почнуться десь в липні, зокрема, і контрнаступальні", — говорить джерело видання.

Разом з тим співрозмовник підкреслив: "Закінчити війну в Штатах хочуть десь у вересні-жовтні. Якщо до того часу не вдасться завдати військової поразки росії в Україні, то українців буде очікувати позиційна війна. Строки її завершення сказати складно".

Раніше представники української влади розповідали, що перемовини з росією щодо безпекового договору поки на паузі. Як зізнаються співрозмовники "Телеграфу", зокрема, це через те, що обидві сторони очікують результатів битви за Донбас.

За словами радника голови МВС Вадима Денисенка, якраз результат битви за Донбас багато в чому вирішить, чим закінчиться війна проти росії. Його інтерв’ю читайте тут.