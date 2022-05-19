Путіну потрібна вся Україна, але у найближчі місяць-півтора все кардинально зміниться - Зорян Шкіряк

За одним з сценаріїв Україна може звільнити свої землі протягом півроку, коли активно запрацює ленд-ліз

Колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи перетвориться війна в Україні на позиційну та коли очікувати кардинальних змін у бойових діях.

— Путін скликав засідання ОДКБ, за підсумками якого учасники казали, що ніхто не буде брати участі у війні проти України. Але ми не можемо знати цього напевно. Якщо хтось таки наважиться, то це може якось значуще вплинути на хід бойових дій?

— Сходняк під назвою ОДКБ виглядав досить комічно. Варто було тільки подивитись на обличчя учасників під час промови путіна, щоб зрозуміти їхнє відношення до путіна і до війни. Щодо можливої їхньої участі — то жодних змін у театрі військових дій не відбудеться, навіть у разі залучення будь-якої з цих країн до бойових дій. Але, я думаю, що жодна з них не наважиться зробити цей злочинний крок. Адже якщо вони вирішать допомогти путіну у збройній агресії проти України, кожну з цих країн очікує катастрофа. Вони отримають жорсткі санкції з боку всього цивілізованого світу. Крім того, я впевнений, що вони усвідомлюють, що путін вже програв цю війну.

А от щодо Білорусі, то я думаю, Лукашенко не наважиться надати свої війська для наземного наступу. По-перше, переважна більшість білорусів виступає проти війни, по-друге, білоруська армія не готова брати в ній участь. Вони усвідомлюють, що в Україні їх чекає смерть, бо вони не мають бойового досвіду. Білоруси не проковтнуть це так як росіяни. Хоча Лукашенко навіть без цього вже зараз є військовим злочинцем. Оскільки саме з території Білорусі була здійснена спроба прориву на Київ і з території його країни наносяться удари ракетами.

— Щодо розвитку бойових дій в Україні. Зараз російські війська активні на Донбасі. Голова Луганщини Сергій Гайдай каже, що Україна контролює лише 10% території області. Також обстрілюють південь країни, бомблять Миколаїв, Одесу. Яким є кінцевий план путіна?

— Путіна цікавить вся Україна. Будь-які інші варіанти він може розглядати як тимчасову мету і умовну перемогу, щоб продати це своєму населенню. Путін зупиниться тільки там, де ми його зупинимо. Початок війни цьому яскраве свідчення. Його основною метою на першому етапі війни був Київ. І зараз він все одно налаштований знищити Україну як державу. І треба усвідомлювати, що не лише він, а й переважна більшість хворого на голову населення імперії зла. Для нас не може бути "хороших" росіян. Саме за паспортом вони всі безнадійні.

Хоча, є величезна кількість етнічних росіян, які живуть в Україні, воюють, і, на превеликий жаль, гинуть за нашу свободу.

І, знаєте, я проти розмов про так зване замороження конфлікту. Ми повинні перемагати.

Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети і це його неймовірно дратує. Його вибили з-під Києва, Харкова, я думаю, що найближчим часом виженуть і з Харківської області. Зараз він зосередиться на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, бо це і був так званий привід для війни. Але навіть цього вони не можуть досягти, і не думаю, що досягнуть в майбутньому. Хоча і продовжують нищити Луганську область зараз.

Я чудово знаю, що відбувається в Попасній, Рубіжному, там фактично не залишилось населення і жодного вцілілого будинку. Тобто це вже фактично мертва земля. І всі свої сили вони і далі будуть направляти на ці напрями, і на Ізюмський, через який вони хочуть вийти на Барвінкове, Слов’янськ та Краматорськ.

Барвінкове, Слов'янськ та Краматорськ на карті бойових дій

Але в прямих бойових зіткненнях, наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона, в рази перевищують по професійності так звану "другу армію світу".

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— Щодо Одеси, Миколаївщини?

— Одеса-мама стояла і буде стояти. Це важливе стратегічне місто. Путін вважає його одним з найважливіших для захоплення. Але щоби вони там не робили, вони отримують пізд*лів. Крім того, ми вже отримуємо багато зброї, щоб стримувати ворога на півдні України. Так само і на Миколаївщині.

На жаль, Херсонська область і частина Запоріжськоі зараз під тимчасовою окупацією і це єдиний їхній тактично-оперативний успіх, який їм вдалось досягти ще в перші дні вторгнення. Але ці області, і місто Херсон будуть звільнені, як і Мелітополь, і Енергодар.

Запоріжжя їм важливе, щоб прорватись на Кривий Ріг та Дніпро.

Та і тут ЗСУ дають їм гідну відсіч. Я думаю, що найближчі місяць-півтора, коли у нас буде більшість того, що ми очікуємо від союзників, ситуація буде змінюватись кардинально. Україні дають високотехнологічну новітню зброю, яка буде здатна здійснити перелом у цій війні.

Це перш за все стосується високоточних крупнокаліберних артилерійських систем.

Зорян Шкіряк

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— Ви сказали, що місяць-півтора і буде перелам війни, але деякі чиновники кажуть, що все поступово буде перетворюватись на позиційну війну, яка буде тривати два-три роки. Що ви думаєте з цього приводу?

— Для нас це не найкращий сценарій. Хоча, це також може нас очікувати, на жаль.

Спочатку позиційна війна, потім заморожений конфлікт. А в цей час російська сволота буде набиратись сил, щоб знову підло і цинічно вдарити. Найкращий сценарій для України — це протягом півроку здійснити активні контрнаступальні дії, щоб звільнити нашу територію, і як мінімум повернутись до того, що ми мали на 24 лютого, а як максимум — звільнити Донецьк і Луганськ, потім і Крим. І я вірю в наші ЗСУ, в Залужного, в Резнікова і у Верховного головнокомандувача — президента України.

Втім, цей сценарій буде можливим коли активно запрацює ленд-ліз, і коли вся необхідна зброя буде на нашій території, зокрема, новітні системи ППО, високоточна далекобійна артилерія, РСЗВ, важка бронетехніка, авіація.

Як тільки досягнемо паритету в небі, то ситуація значно покращиться.