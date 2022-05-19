ЗСУ відбили наступ ворога на ключових напрямках: де зараз "гарячіше" за все

Українські військові продовжують оборону країни на гарячих напрямках

На Чернігівщині та Сумщині ворог обстрілює позиції, з ракет стріляє по регіону.

Генштаб ЗСУ інформує, що на Харківщині ворог намагався утриматися на своїх рубежах та атакувати українських військових із залученням груп диверсантів.

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Дісталося "на горіхи" ворогам на різних напрямках. Зокрема, на Слов’янському росіяни атакували в районі Великої Комишувахи, на деяких ділянках не просто був неуспішний, а й отримав серйозні втрати та відступив на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку ворог також зміцнюється на раніше зайнятих рубежах і обстрілює цивільну інфраструктуру — використав авіацію для руйнувань у Лоскутівці, Катеринівці, Новомихайлівці, Оріховому.

Слов’янський та Лиманський напрямок на карті/ deepstatemap

У Сєвєродонецькому напрямку намагалися штурмувати біля Устинівки, а на Бахмутському у районі Золотого-4 для покращення тактичного становища. Обидві спроби були провальними.

Відступила російська армія і в Авдіївському напрямку — при спробі наступу біля Юріївки ворог зазнав втрат, а на околицях Новокалинового та Первомайського не мав успіху. На Курахівському напрямі намагався наступати біля Новомихайлівки.

На півдні України активних боїв не було, але обстріл не припиняється. Зі ствольної артилерії та мінометів обстрілювали інфраструктуру та будівлі у Новоданилівці, Малинівці, Гуляйполі. Окупанти зазнають серйозних втрат — у районі Олександрівки, щоб заповнити втрату понад половину батальйону прибули 260 військових із Харківського напрямку. На Південнобузькому напрямку обстрілювали з мінометів, різної артилерії населені пункти Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.

Згідно з картами бойових дій, противник готується до наступу на Оріхів та битві за Сєвєродонецьк.

Раніше "Телеграф" розповідав про російське мародерство на окупованих територіях — вони вивозять зерно, а в Маріуполі вирішили зрівняти із землею металургійне підприємство "Азовсталь".