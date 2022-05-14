путін терміново збирає союзників: коли і про що говоритимуть

За кілька днів путін зустрінеться з лукашенком та іншими лідерами ОДКБ

У понеділок, 16 травня, у москві пройде зустріч лідерів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). На заході планують обговорити обстановку, що склалася в регіоні та світі, а також "заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, що виникають".

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Як повідомляє білоруська державна інформаційна агенція "Белта", зустріч союзників кремля присвячена 30-річчю підписання договору про колективну безпеку.

У пресцентрі самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка відзначили, що учасники зустрічі будуть обговорювати низку питань, які стосуються обстановки в регіоні та в цілому світі. Окрім того, на обговорення винесуть й заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, які виникають.

Також у понеділок білоруський лідер планує провести двосторонні перемовини з кривавим диктатором російської федерації володимиром путіним. Згідно з анонсом, однією з головних тем діалогу лідерів стане питання "розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням".

Варто відзначити, що наразі до списку членів ОДКБ входять білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія і Таджикистан.

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