путин срочно собирает союзников: когда и о чем будут говорить

Через несколько дней пути встретится с лукашенко и другими лидерами ОДКБ

В понедельник, 16 мая, в москве пройдет встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности. На мероприятии планируют обсудить сложившуюся обстановку в регионе и мире, а также "меры совместного реагирования на разноплановые вызовы и возникающие угрозы".

Как сообщает белорусское государственное информационное агентство "Белта", встреча союзников кремля посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности.

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