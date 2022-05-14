путин срочно собирает союзников: когда и о чем будут говорить
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Через несколько дней пути встретится с лукашенко и другими лидерами ОДКБ
В понедельник, 16 мая, в москве пройдет встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности. На мероприятии планируют обсудить сложившуюся обстановку в регионе и мире, а также "меры совместного реагирования на разноплановые вызовы и возникающие угрозы".
Как сообщает белорусское государственное информационное агентство "Белта", встреча союзников кремля посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности.
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