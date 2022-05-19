Море вишиванок та прапорів України: вражаючі фото та відео Маріуполя до вторгнення

Парадом вишиванок святкування не обмежувалося

В Україні 19 травня відзначається День вишиванки. Зазвичай цього дня в країні проводяться барвисті масові заходи — ходи в національному одязі, фестивалі, але війна внесла свої корективи в життя українців.

У Маріуполі до окупації свято проходило з розмахом — фотографіями з мирного життя поділилася Маріупольська міська рада.

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Фотографії зроблено три роки тому. В урочистій ході тоді пройшли сотні людей, ще більше – приєдналися до свята у Театральному сквері пізніше.

Марш до Дня вишиванки у 2019 році

На святі збиралися і діти, і дорослі

Хода закінчувалася на Театральній площі перед Драматичним театром. Саме на ній українські громадяни написали слово "Діти", сподіваючись уберегтися від російського авіабомбардування.

Окупанти зруйнували театр, у якому ховалися люди

На фотографіях дуже багато дітей у національному одязі. Як у 2019 році зазначав мер міста Вадим Бойченко, з кожним роком учасників ходи ставало дедалі більше.

На святі проводилися виступи, грала жива музика

День вишиванки у Маріуполі збирав безліч дітей

На свято приходили сім’ями

Свято у місті було традиційним – ходи проводилися кілька років поспіль. У 2020 та 2021 році святкування змінилося через пандемію.

День вишиванки у Маріуполі у 2018 році

Нині колись процвітаюче промислове місто на південному сході країни лежить у руїнах. У дворах замість дитячого сміху – могили його мешканців.

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