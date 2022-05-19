Море вишиванок та прапорів України: вражаючі фото та відео Маріуполя до вторгнення
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Парадом вишиванок святкування не обмежувалося
В Україні 19 травня відзначається День вишиванки. Зазвичай цього дня в країні проводяться барвисті масові заходи — ходи в національному одязі, фестивалі, але війна внесла свої корективи в життя українців.
У Маріуполі до окупації свято проходило з розмахом — фотографіями з мирного життя поділилася Маріупольська міська рада.
Чому росії не виграти війну проти України?
Фотографії зроблено три роки тому. В урочистій ході тоді пройшли сотні людей, ще більше – приєдналися до свята у Театральному сквері пізніше.
Хода закінчувалася на Театральній площі перед Драматичним театром. Саме на ній українські громадяни написали слово "Діти", сподіваючись уберегтися від російського авіабомбардування.
На фотографіях дуже багато дітей у національному одязі. Як у 2019 році зазначав мер міста Вадим Бойченко, з кожним роком учасників ходи ставало дедалі більше.
Свято у місті було традиційним – ходи проводилися кілька років поспіль. У 2020 та 2021 році святкування змінилося через пандемію.
Нині колись процвітаюче промислове місто на південному сході країни лежить у руїнах. У дворах замість дитячого сміху – могили його мешканців.
Як раніше писав "Телеграф", із останнього оплоту українських військових вдалося вивезти частину захисників, поки що — на непідконтрольну територію. Вони боронилися на заводі "Азовсталь". Він став символом і росіяни хочуть його знищити, попри економічну важливість.
Постійні бомбардування підприємства загрожують також і екологічною катастрофою, яка може торкнутися не тільки Азовського моря, а й акваторій, що сполучаються з ним.