Свято дуже важливе і його не можна скасовувати: як Україна готується відзначати День вишиванки у 2022 році

Вишиванка — це не лише елемент народного одягу, а й важлива складова українського культурного надбання

Щороку, у третій четвер травня (2022-го року це 19 травня), українці відзначають одне з найкрасивіших національних свят — День вишиванки. Він не є державним, проте цього дня щороку влаштовуються різноманітні паради у національних костюмах, покази мод, флешмоби, тематичні фотосесії — і все це у вишиванках. На жаль, але святкування Дня вишиванки у 2022 році затьмарила війна.

Як Україна відзначатиме День вишиванки у період війни, розповіла засновниця свята — Леся Воронюк в ефірі марафону "Єдині новини". Нагадаємо, що саме з подачі Воронюк у 2006 році і з’явився День вишиванки, який зараз відзначає не лише Україна, а й вся українська діаспора по всьому світу.

День вишиванки 2022: як відзначати в умовах війни

Леся Воронюк зазначила, що щороку приготування до свята починається ще за кілька місяців, і 2022 рік не став винятком. Навіть попри війну, дуже важливо відзначати такі свята, як День вишиванки, адже вони вкотре наголошують на силі та непереможності української нації.

"Ми зрозуміли, що навіть у стані активної фази війни цей день дуже важливий для українців і його не можна скасовувати. Це ще одна нагода нагадати, наскільки ми сильна, красива і мудра нація, але головне — непереможна", — зазначила засновниця свята.

У 2022 році масових заходів та гулянь з приводу свята не буде заради безпеки. Проте кожен українець може вдягнути цього дня вишиванку, щоб показати свою єдність, непохитність та красу українського народу. На додаток, до кожного українця, який залишився в Україні, приєднається українська діаспора у всьому світі, а також ті, кому довелося покинути свій дім через війну.

"За кордоном ми звернулися до української спільноти з проханням, щоб вони масово виходили на флешмоби у вишиванках, щоб ще раз усім нагадати про Україну, і не лише про війну в нашій країні, а й про нашу культуру та пояснити світові, за що ми боремося ", — зазначила Воронюк.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначаються в Україні у травні 2022 року.