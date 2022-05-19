Море вышиванок и флагов Украины: впечатляющие фото и видео Мариуполя до вторжения

Парадом вышиванок празднование не ограничивалось

В Украине 19 мая отмечается День вышиванки. Обычно, в этот день в стране проводятся красочные массовые мероприятия — шествия в национальной одежде, фестивали, но война внесла свои коррективы в жизнь украинцев.

В Мариуполе до оккупации праздник проходил с размахом — фотографиями из мирной жизни поделился Мариупольский городской совет.

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Фотографии сделаны три года назад. В торжественном шествии тогда прошли сотни людей, еще больше — присоединились к празднику в Театральном сквере позднее.

Марш ко Дню вышиванки в 2019 году

На празднике собирались и дети, и взрослые

Шествие заканчивалось на Театральной площади перед Драматическим театром. Именно на ней украинские граждане написали слово "Дети", надеясь уберечься от российской авиабомбежки.

Оккупанты разрушили театр, в котором прятались люди

На фотографиях — очень много детей в национальной одежде. Как в 2019 году отмечал мэр города Вадим Бойченко, с каждым годом участников шествия становилось все больше.

На празднике проводились выступления, играла живая музыка

День вышиванки в Мариуполе собирал множество детей

На праздник приходили семьями

Праздник в городе был традиционным — шествия проводились несколько лет подряд. В 2020 и 2021 году празднование изменилось из-за пандемии.

День вышиванки в Мариуполе в 2018 году

Сейчас некогда процветающий промышленный город на юго-востоке страны лежит в руинах. Во дворах вместо детского смеха — могилы его жителей.

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Как ранее писал "Телеграф", из последнего оплота украинских военных удалось вывезти часть защитников, пока — на неподконтрольную территорию. Они оборонялись на заводе "Азовсталь". Он стал символом — и россияне хотят его уничтожить, несмотря на экономическую важность.

Постоянные бомбардировки предприятия грозят также и экологической катастрофой, которая может коснуться не только Азовского моря, но и сообщающихся акваторий.