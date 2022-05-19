Праздник очень важный и его нельзя отменять: как Украина готовится отмечать День вышиванки в 2022 году

Вышиванка — это не только элемент народной одежды, но и важная составляющая украинского культурного достояния

Каждый год, в третий четверг мая (в 2022-м году это 19 мая), украинцы отмечают один из самых красивых национальных праздников — День вышиванки. Он не является государственным, однако в этот день ежегодно устраиваются различные парады в национальных костюмах, показы мод, флешмобы, тематические фотосессии — и все это в вышиванках. Увы, но празднование Дня вышиванки в 2022-м году омрачила война.

Как Украина будет отмечать День вышиванки в период войны рассказала основательница праздника — Леся Воронюк в эфире марафона "Єдині новини". Напомним, что именно с подачи Воронюк в 2006-м году и появился День вышиванки, которые сейчас отмечает не только Украина, но и вся украинская диаспора по всему миру.

День вышиванки 2022: как отмечать в условиях войны

Леся Воронюк отметила, что каждый год приготовления к празднику начинается еще за нескольких месяцев, и 2022-й год не стал исключением. Даже несмотря на войну, очень важно отмечать такие праздники, как День вышиванки, ведь они в очередной раз подчеркивают силу и непобедимость украинской нации.

"Мы поняли, что даже в состоянии активной фазы войны, этот день очень важный для украинцев и его нельзя отменять. Это еще один повод напомнить, насколько мы сильная, красивая и мудрая нация, но главное — непобедимая", — отметила основательница праздника.

В 2022 году массовых мероприятий и гуляний по поводу праздника не будет ради безопасности. Однако каждый украинец может надеть в этот день вышиванку, чтобы показать свое единство, несгибаемость и красоту украинского народа. Более того, к каждому украинцу, который остался в Украине, присоединится украинская диаспора по всему миру, а также те, кому пришлось покинуть свой дом из-за войны.

"За границей мы обратились к украинскому сообществу с просьбой, чтобы они массово выходили на флешмобы в вышиванках, чтобы еще раз всем напомнить об Украине, и не только о войне в нашей стране, но и о нашей культуре и объяснить миру, за что мы боремся", — отметила Воронюк.

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