В Мариуполе вода вымывает из могил во дворах тела погибших горожан: подробности

В Мариуполе из-за попыток оккупантов восстановить порушенную инфраструктуру возникают пожары и прорывает трубы

В оккупированной россиянами части Мариуполя попытки оккупантов починить разрушенные ими же коммуникации привели к пожарам и к тому, что водой из прорванных труб вымывает тела погибших из захоронений во дворах города.

Об этом в воскресенье, 15 мая, вечером в эфире национального телемарафона "UAразом" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Гуманитарная ситуация ухудшается, как бы оккупанты ни пытались создать представление того, что что-то меняется к лучшему. Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не выходит… Пытаются все также починить электрику – снова у нас есть пожары. Вода течет у нас по улице до такой степени, что подмывает уже захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что повымывало тела погибших с этих могил", – сказал он.

Андрющенко также отметил, что российские оккупанты добрались уже до порта, где подняли затопленный пограничный катер и "делают вид, что пытаются поднять то судно, там затопленное в акватории порта и мешающее им его использовать".

По его словам, в Мариуполе не хватает еды и питьевой воды, "и в принципе речь не идет о том, что ситуация может как-то улучшиться".

Как сообщалось, по информации людей, которые вырвались из Мариуполя, оккупанты на выезде из города начали допрашивать детей, чтобы поймать на ложной информации их родителей.