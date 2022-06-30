"Померли за станом здоров’я": у росії мер міста осоромився на похороні окупантів

Мер російського міста відзначився дивними висловлюваннями

У російському місті Дагестанські Вогні 29 червня поховали дев’ятьох солдатів, яких було ліквідовано під час російського вторгнення в Україну. Під час заходів перед присутніми виступив мер міста Джалалутдін Алірзаєв, який відзначився дивними заявами.

Кадри конфузу в той же момент розлетілися телеграм-каналами, а користувачі мережі вже почали жартувати про те, що сталося.

"Ті, хто склав свою голову, повернулися на нашу батьківщину, але загинули", — сказав мер, проте швидко виправив себе, заявивши, що солдати "померли за станом здоров’я".

На цьому моменті запис обривається, а тому незрозуміло, як на подібні заяви відреагували місцеві жителі, що зібралися.

Втім, користувачі мережі висловили, що думають із цього приводу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в росії поховали ще одного окупанта, який брав участь у російській війні проти України. Все б нічого, проте ховати окупанта довелося не в звичайній труні, а в маленькій коробочці. Судячи з фото прощальної церемонії, що швидко розповсюджується просторами мережі, можна лише здогадуватися, в якому стані ворожий солдат повернувся додому.