Останки окупанта помістилися в коробочку: фото похорону в росії повеселіло мережу

Усі, хто прийде зі зброєю на українську землі, в ній і залишиться, навіть якщо лише частково

Окупаційна армія росії, котра прийшла з війною в Україну 124 дні тому, продовжує зазнавати серйозних втрат у бою з українськими захисниками. Росіяни втрачають не лише свою бойову техніку, котру останніми тижнями невпинно стягує на Луганський напрямок, а й особовий склад, що не може не тішити українців.

Нещодавно у росії поховали ще одного російського загарбника, який попрощався з життям на землях нашої Батьківщини. Все б нічого, проте ховати окупанта довелося не у звичайній труні, а у маленькій коробочці. Судячи з фото прощальної церемонії, котрі швидко ширяться просторами мережі, можна лише здогадуватись, в якому стані ворожий солдат повернувся додому.

"Приїхав в Україну без запрошення — повернувся додому у вигляді коробочки. Хороший росіянин — той, кого легко запакувати бандероллю", — йдеться в тексті публікації.

Так тепер ховають російський загарбників, які приходять зі зброєю на українські землі

У коментарях під публікацією користувачі мережі саркастично жартують, мовляв, дуже гарна коробочка, побільше б таких. Дехто відмітив, що виглядає так звана "труна" дуже прикольно, а саме головне — компактно, адже місця багато не займає.

Є й такі, хто обурливо запитує — навіщо взагалі потрібно було їхати в Україну? Більшість же наголошує, що так буде з кожним окупантом, які прийдуть на українську землі зі зброєю.

Реакці користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім "пішаків" російської армії, в боях з українськими захисниками гинуть і високопоставлені окупанти. Зокрема, нещодавно, російська армія втратила командира батальйону так званої "народної міліції днр" із позивним "Пуля".