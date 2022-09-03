Церемония прощания началась в 10 часов

В субботу, 3 августа, в российской москве прощаются с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, умершим несколькими днями ранее на 92 году жизни после продолжительной болезни. Желающих попрощаться с Генеральным секретарем ЦК КПСС сотни: среди них простые граждане и российская элита, звезды шоу-бизнеса. Кроме того, ожидают прибытия президента владимира путина, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Российские СМИ публикуют первые фото и видео с церемонии прощания, которая пройдет до полудня в Доме союзов. В Камергерском переулке сформировалась большая очередь, люди идут с цветами. Желающих попрощаться с Горбачевым немало, люди стали собираться у входа.

Дом союзов в Москве, где прощаются с Горбачевым

Первого президента СССР, который для всего мира стал символом окончания холодной войны, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, как он и хотел.

В москве прощаются с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым

Церемония прощания, которая пройдет с элементами государственного похорона, будет свободна, она не ограничена по времени. Пускают туда всех желающих. Прощание организует служба протокола президента рф.

Ожидается приезд российского лидера владимира путина и венгерского представителя Виктора Орбана.

На мероприятии присутствует бывший президент россии и приспешник нынешнего кровавого лидера рф дмитрий медведев. Кроме того, на церемонии прощания с первым президентом СССР была замечена российская примадонна Алла Пугачева.

Проститься с Горбачевым прибыла российская певица Алла Пугачева

Ранее "Телеграф" сообщал, что при жизни говорил умерший советский лидер Михаил Горбачев об Украине и аннексии россии Крыма и как поддерживал украинцев в борьбе против полномасштабного вторжения агрессора.