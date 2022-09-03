В москве прощаются с Горбачевым: на церемонию пришли сотни людей, ждут путина и Орбана (фото и видео)
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Церемония прощания началась в 10 часов
В субботу, 3 августа, в российской москве прощаются с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, умершим несколькими днями ранее на 92 году жизни после продолжительной болезни. Желающих попрощаться с Генеральным секретарем ЦК КПСС сотни: среди них простые граждане и российская элита, звезды шоу-бизнеса. Кроме того, ожидают прибытия президента владимира путина, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российские СМИ публикуют первые фото и видео с церемонии прощания, которая пройдет до полудня в Доме союзов. В Камергерском переулке сформировалась большая очередь, люди идут с цветами. Желающих попрощаться с Горбачевым немало, люди стали собираться у входа.
Первого президента СССР, который для всего мира стал символом окончания холодной войны, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, как он и хотел.
Церемония прощания, которая пройдет с элементами государственного похорона, будет свободна, она не ограничена по времени. Пускают туда всех желающих. Прощание организует служба протокола президента рф.
Ожидается приезд российского лидера владимира путина и венгерского представителя Виктора Орбана.
На мероприятии присутствует бывший президент россии и приспешник нынешнего кровавого лидера рф дмитрий медведев. Кроме того, на церемонии прощания с первым президентом СССР была замечена российская примадонна Алла Пугачева.
Ранее "Телеграф" сообщал, что при жизни говорил умерший советский лидер Михаил Горбачев об Украине и аннексии россии Крыма и как поддерживал украинцев в борьбе против полномасштабного вторжения агрессора.