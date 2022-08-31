Поддержал аннексию Крыма и предсказал "побоище в Европе" из-за Донбасса: что говорил Горбачев об Украине

В последние месяцы жизни Горбачев считал, что путин разрушил его наследие

Во вторник, 30 августа, умер первый и последний президент в истории СССР Михаил Горбачев. Что говорил последний Генеральный секретарь ЦК КПСС про Украину и Крым.

"Телеграф" собрал цитаты советского и российского политического деятеля про Украину. Горбачев поддержал аннексию россией Крыма, однако осудил полномасштабное вторжение рф в Украину.

В 2014 году после того, как рф аннексировала полуостров, Горбачев поддержал политику путина, а также отметил, что во времена СССР сам был против передачи Крыма Украине.

"Крымский узел нельзя было долго игнорировать: ошибка была допущена при распаде СССР, именно тогда следовало раз и навсегда решить судьбу Крыма. Пусть это нелегко, но международному сообществу необходимо принять реальность и воспринимать Крым как часть россии", — говорил в ноябре 2014 года Горбачев в интервью итальянской газете La Repubblica.

При этом Горбачев предостерегал Кремль от вмешательства в ситуацию на Донбассе в августе 2014 года.

"Если наша страна вмешается, то такой пожар может быть, что не потушим потом всем миром. И правильно, что политики держат позицию. Надо сделать все, чтобы прекратить убивать друг друга, это же один народ. Если будут затронуты государства, масштабы расширятся, и полезут все участвовать там — мы можем выйти на страшное побоище в Европе. Но этого нельзя допустить", — говорил Горбачев в интервью bbc.

В 2016 году Горбачев вновь поддержал путина в крымском вопросе.

"Я всегда за свободную волю людей, а большинство в Крыму хотели воссоединиться с россией", — цитирует политика thetimes.co.uk.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Горбачев был расстроен происходящим. О первой реакции экс-президента СССР в интервью Forbes Talk рассказал его друг, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он тогда отметил, что Михаил все "понимает".

"Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева. Все уже забыли, кто дал свободу Русской православной церкви. Кто? Михаил Сергеевич Горбачев. Свобода слова, первый закон о печати – Михаил Сергеевич Горбачев. Частная собственность впервые — Михаил Сергеевич Горбачев… Ну, что он сейчас будет говорить?

Все ликвидировано! В ноль! В прах! В дым! Когда мне говорят, есть ли какой-то показатель, я говорю: есть! Когда Горбачев уходил, сил быстрого реагирования НАТО в Европе оставалось четыре тысячи человек. Четыре тысячи человек! Объявили в НАТО, что теперь эти силы быстрого реагирования в концу следующего года — 300 тысяч человек. А сейчас уже сорок…То есть уровень угрозы (вырос)", — рассказывал Венедиктов в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что умер автор знаменитого граффити с поцелуем Брежнева Дмитрий Врубель. За несколько лет до своей смерти он заявил, что хотел бы нарисовать конец эпохи путина.

Недавно на 85 году жизни скончался последний председатель комитета государственной безопасности (КГБ) Советского союза Вадим Бакатин.