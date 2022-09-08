ЗСУ просунулися на 20 км у Харківській області: актуальні карти боїв в Україні

На всій лінії фронту продовжуються сильні артилерійські обстріли

Українським військовим вдалося відвоювати значну територію на Харківщині. Дослідники Інституту вивчення війни вирахували, що Сили оборони просунулися як мінімум на 20 км углиб окупованої території, звільнивши у східній Харківщині приблизно 400 кв км території. Істотний поступ відзначено на лінії Волохів Яр-Балаклея.

Зазначається, що українські військові використали розгортання сил далеко від району Ізюм-Харків, а також тактичну раптовість. При цьому росіяни вже почали стягувати війська на цей напрямок. На півдні України захисники нашої країни продовжують руйнувати логістику росіян, завдаючи ударів по складах, живій силі, техніці, пунктах управління на Херсонщині.

Активні контрнаступальні дії України не завадили росіянам атакувати на північ від Харкова, у районі Слов’янська, Сіверська, Бахмута, Донецька.

Карта боїв в Україні

Схід України

На північний захід від Слов’янська відзначено атаку окупантів у районі Долини. На північний схід від Сіверська росіяни намагалися прорватися біля Григорівки. Наражена ситуація зберігається довкола Бахмута. Ворог намагався просунутися на місто з боку Горлівки на відстані близько 20 км за Бахмутом. Зі сходу на місто йдуть атаки біля Веселої Долини та лінії Соледар-Бахмутське

Від Донецька окупанти атакували Опитне. Також росіяни заявляють про наступ із Пісків у бік Первомайського. У Мар’їнці точаться бої — окупанти продовжують спроби захопити населений пункт квартал за кварталом.

Карта боїв на сході України

Харків

За останні дні українські сили просунулися на 20 км углиб окупованої території. Наступ зафіксовано на північ від Ізюму у бік Куп’янська. Росіяни вважають, що українські сили намагаються наступати на Савинці та відрізати угруповання ворога у Балаклії. Також ведуться артилерійські обстріли з обох боків лінії фронту.

Ворог атакував на північ від Харкова в районі Пфтомника та Руських Тишків. Окупанти також заявляли про виявлення українських розвідгруп аж до Вовчанська. Просування українських військових за останні дні можна відстежити, порівнявши карти з даними минулої суботи.

Просування українських військових у Харківській області

Південь України

Українські військові продовжують планомірно знищувати склади, логістичні маршрути, живу силу окупантів на Херсонщині – у районі Нової Каховки, Херсона, Голої Пристані. Активність відзначена на північ області на південь від кордону з Дніпропетровщиною та на заході вздовж кордону з Миколаївщиною. Просування українських військових зафіксовано не лише у Високопілля, а й у Нововознесенському. Також є свідчення, що українські війська утримують позиції на південь від річки Інгулець.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні вдалося знищити кілька пускових установок С-400 та наведення для С-300. На північному сході на Харківщині тим часом беруть безліч полонених — вони стануть у пригоді для обміну на українських воїнів. За всіх успіхів українських сил закінчити війну цього року не можна — у керівництві армії поділилися ситуацією.