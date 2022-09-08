Парад українських прапорів на Харківщині: мережу заполонили фото та відео з бійцями ЗСУ

Українські сили оборони крок за кроком звільняють батьківщину

У четвер, 8 вересня, на 197-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі поширюються фото та відео з українським прапором над Балаклією (Харківська область) і не лише.

Офіційно Генштаб ЗСУ та влада зберігає мовчання з приводу наступу на Харківщині, але деякі ЗМІ підтверджують звільнення міста. На звільнених територіях регіону знову майорить український прапор.

Балаклія на карті України

Жителі Балаклії підтвердили stranaua, що до міста зайшли ЗСУ.

"Зайшли із західного боку, була автоматна стрілянина у місті, але недовга. Зараз тихо. Міських боїв не було. Судячи з усього, росіяни самі пішли ", — розповів місцевий житель.

Над Балаклією підняли український прапор.

Ще одне фото з центру Балаклії

Офіційний Київ поки що не підтверджує звільнення міста, проте Глава Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на успіхи на фронті, опублікувавши у телеграмі прапор України.

Крім того, в мережі почався справжній флешмоб. Українські солдати масово оприлюднюють фото з українським прапором на звільнених територіях.

Відео з Волохова Яру

Український солдат в Іванівці

Відео з Борщівки

Український солдат у Шевченковому

Успішне просування українських військовослужбовців углиб Харківської області вселяє надію на якнайшвидшу деокупацію регіону від російських загарбників. Якщо швидкість просування нашої армії не буде знижена, то є ймовірність повного звільнення Харківщини вже до кінця осені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які населені пункти ЗСУ звільнили за тиждень.