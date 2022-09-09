Вирішили "дати здачі": в росії заговорили про візовий режим для українців

Втім, наразі ці погрози – не більше, ніж просто слова

Через два з лишнім місяці після запровадження Україною в’їзних віз для громадян російської федерації в кремлі заговорили про те, щоби "дати здачі". Як заявив заступник голови так званого міністерства закордонних справ росії андрій руденко, питання запровадження віз для українців перебуває на розгляді.

Як повідомляє пропагандистське агентство РІА "Новості", остаточного рішення з цього приводу ще нема – візи, за словами руденка, обговорюють з "різними відомствами". "Тут потрібно брати до уваги весь набір факторів, зокрема гуманітарний. Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть залишити країну чи зону бойових дій та вирушити до росії. Для них тоді отримання віз стало б дуже складним процесом, особливо в нинішній ситуації, коли у нас навіть посольства немає у Києві", — сказав чиновник.

Зволікання із запровадженням віз для українців руденко ухильно пояснив тим, що дипломатичні кроки "не завжди симетричні". "Буває й асиметрія. Припустимо, у нас із Грузією діє візовий режим, а щодо росіян Грузія не застосовує візовий режим", — розповів заступник міністра.

Українці сприйняли цю новину з гумором. Кажуть, що не дуже переживають, що не зможуть побачити Магадан, і жартують, що на танку можна доїхати до кремля хоч взагалі без документів.

Як повідомляв "Телеграф", окрім обмежень на в’їзд до України, росіяни днями отримала інше ускладнення – Європейський Союз скасував спрощений візовий режим з рф. З 12 вересня отримати шенген для росіян буде дорожче, довше і складніше. Окрім того Латвія, Литва Польща та Естонія з 19 вересня закривають свої кордони навіть для тих росіян, у яких є шенгенська віза.