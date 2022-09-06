путін готує несподівану відповідь Європі на "візовий удар"

Натомість влада країни-агресора хоче запровадити безвіз для іноземних туристів

Після того як Єврокомісія остаточно ухвалила рішення про припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ, російський кривавий диктатор володимир путін заговорив про "відповідь" на цей удар, яка несподівано виявилася асиметричною.

Як передають російські ЗМІ, президент країни-агресора дав доручення МЗС опрацювати скасування віз для іноземних туристів, не ґрунтуючись на взаємності.

"Я не чіплявся б за взаємність у цьому випадку. Я знаю, загальний принцип у МЗС — принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використовувати, коли нам це на користь… Треба бути гнучкішим", – заявив російський диктатор.

Варто зазначити, що це досить несподіваний крок з боку офіційної Москви, яку за допомогою санкцій за вторгнення в Україну хочуть ізолювати від світу. Однак, він виглядає цілком логічним, адже це дасть змогу забезпечити приплив туристів, а також заробити собі невеликий плюс до іміджу в очах європейців.

Нагадаємо, що перед ухваленням остаточного рішення щодо припинення видачі віз росіянам п’ятірка країн виступила з заявою, що вживатиме окремих заходів зі скорочення кількості росіян, допущених на свою територію, якщо спільного рішення дійти не вдасться. Таку заяву оприлюднили Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. Натомість Німеччина та Франція на додачу до Угорщини, а також кілька країн Південної Європи виступили проти повної заборони.