Власти страны-агрессора хотят ввести безвиз для иностранных туристов

После того как Еврокомиссия окончательно приняла решение о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ, российский кровавый диктатор владимир путин заговорил об "ответе" на этот удар, который неожиданно оказался асимметричным.

Как передают российские СМИ, президент страны-агрессора дал поручение МИДу обработать отмену виз для иностранных туристов, не основываясь на взаимности.

"Я бы не цеплялся за взаимность в этом случае. Я знаю, общий принцип в МИДе — принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать, когда нам это на пользу… Надо быть более гибким", – заявил российский диктатор.

Стоит отметить, что это довольно неожиданный шаг со стороны официальной Москвы, которую с помощью санкций за вторжение в Украину хотят изолировать от мира. Однако он выглядит вполне логичным, ведь это позволит обеспечить приток туристов, а также заработать себе небольшой плюс к имиджу в глазах европейцев.

Напомним, что перед принятием окончательного решения о прекращении выдачи виз россиянам пятерка стран выступила с заявлением, что примет отдельные меры по сокращению количества россиян, допущенных на свою территорию, если совместного решения прийти не удастся. Такое заявление обнародовали Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Германия и Франция в дополнение к Венгрии, а также несколько стран Южной Европы выступили против полного запрета.