Решили "дать сдачи": в россии заговорили о визовом режиме для украинцев

Впрочем, сейчас эти угрозы – не больше, чем просто слова

Спустя два с лишним месяца после введения Украиной въездных виз для граждан российской федерации в кремле заговорили о том, чтобы "дать сдачи". Как заявил заместитель главы так называемого министерства иностранных дел россии андрей руденко, вопрос введения виз для украинцев находится на рассмотрении.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА "Новости", окончательного решения на этот счет еще нет – визы, по словам руденко, обсуждают с "разными ведомствами". "Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в частности гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и отправиться в россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", — сказал чиновник.

Промедление с введением виз для украинцев руденко уклончиво объяснил тем, что дипломатические шаги "не всегда симметричны". "Бывает и асимметрия. Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим", — рассказал замминистра.

Украинцы восприняли эту новость с юмором. Говорят, что не очень-то переживают, что не смогут увидеть Магадан, и шутят, что на танке можно доехать до кремля хоть вообще без документов.

Как сообщал "Телеграф", кроме ограничений на въезд в Украину, россияне на днях получили другое усложнение — Европейский Союз отменил упрощенный визовый режим с россией. С 12 сентября получить шенген для россиян будет дороже, дольше и труднее. Кроме того, Латвия, Литва Польша и Эстония с 19 сентября закрывают свои границы даже для тех россиян, у которых есть шенгенская виза.