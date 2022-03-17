Укр

Ребров призвал очистить Украину от таких людей, как Тимощук

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
553
Сергей Ребров Новость обновлена 17 марта 2022, 17:18
Сергей Ребров

Именитый футболист имеет четкую позицию насчет войны с рф.

Известный украинский футболист, тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров высказался о бывшем игроке сборной Украины Анатолии Тимощуке, который продолжает работать в россии в ФК "Зенит", несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Соответствующее интервью Реброва доступно на сайте zbirna.com.

Только проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.

Ребров считает, что таким людям, как Тимощук, не место в Украине. Экс-тренер "Динамо" отметил, что нельзя сидеть на двух стульях во время войны и две недели отмалчиваться, пока от рук оккупантов гибнут соотечественники. Добавим, что сам Ребров заявил, что вернется в Украину, как только доработает контракт с клубом (по завершении сезона в ОАЭ).

"К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине… Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очиститься от таких людей", — заявил Ребров.

Ранее в сети появились документы якобы связывающие Тимощука с российскими спецслужбами. Украинский тренер "Зенита" пока не комментировал это.

Теги:
#Украина #Россия #Сергей Ребров #Анатолий Тимощук #Война с Россией
Разбитая российская техника под Прилуками
В регионах
Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разбитая российская техника под Прилуками
Под Прилуками уничтожили колону россиян, ВСУ достался ценный трофей
Дата публикации
Категория
Зеленский и кровавый диктатор путин
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и путин
Дата публикации
Категория
Олег Жданов оценил для "Телеграфа" ход войны с россией и перспективы Украины
Мы должны нанести полное военное поражение рф. Думаю, до лета управимся, – полковник Олег Жданов
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов Мариуполя
"Город страха, смерти и ужаса": местная жительница рассказала о жутких реалиях Мариуполя
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам