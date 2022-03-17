Ребров призвал очистить Украину от таких людей, как Тимощук

Именитый футболист имеет четкую позицию насчет войны с рф.

Известный украинский футболист, тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров высказался о бывшем игроке сборной Украины Анатолии Тимощуке, который продолжает работать в россии в ФК "Зенит", несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Соответствующее интервью Реброва доступно на сайте zbirna.com.

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Ребров считает, что таким людям, как Тимощук, не место в Украине. Экс-тренер "Динамо" отметил, что нельзя сидеть на двух стульях во время войны и две недели отмалчиваться, пока от рук оккупантов гибнут соотечественники. Добавим, что сам Ребров заявил, что вернется в Украину, как только доработает контракт с клубом (по завершении сезона в ОАЭ).

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"К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине… Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очиститься от таких людей", — заявил Ребров.

Ранее в сети появились документы якобы связывающие Тимощука с российскими спецслужбами. Украинский тренер "Зенита" пока не комментировал это.