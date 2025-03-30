Был кумиром миллионов, а превратился в "бомжа номер 4": что говорит о войне футболист-предатель Тимощук

От него отвернулись украинские коллеги, а он дальше спонсирует армию Путина

Бывший капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук после вторжения России продолжил работать в российском клубе "Зенит". Он был одним из самых титулованных игроков в отечественной истории, но променял любов украинцев на кровавые российские рубли.

Уроженец Луцка, воспитанник детско-юношеской школы "Волынь" и Киевского спортивного лицея-интерната не осудил войну, развязанную страной-агрессоршей. В ней он и продолжает жить и работать, даже финансируя российских оккупантов.

Полузащитник переехал в РФ в 2007 году, когда его "купил" санкт-петербургский клуб, спонсируемый "Газпромом", за 20 млн долларов. На данный момент Тимощук помощником главного тренера "Зенита" Сергея Семака. 30 марта футболисту исполнилось 46 лет.

Что Анатолий Тимощук говорит о войне

Полномасштабное вторжения России в 2022 году Тимощук не осудил. Лишь в сторис Инстаграма выдавил из себя призыв к миру и "нет войне". В декабре предатель впервые публично высказался о войне. Он цинично назвал ее "СВО" и заявил, что не собирается возвращаться в Украину.

"То, что я молчу о "СВО", не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя — в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить. Собираюсь ли я возвращаться в Украину после завершения войны? Пока таких планов у меня нет. Посмотрим, как будет в будущем. В России я уже живу много лет… Я не вижу разницы между народами Украины и России. У нас у всех одинаковое мышление и менталитет. "Зенит" — мой дом, и я не собираюсь отсюда уезжать. Пока меня все устраивает", — высказал футболист.

От экс-звезды украинского спорта отвернулись и украинские коллеги. К примеру, в марте 2022 года Сергей Ребров заявил, что Тимощуку не место в Украине: "Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очиститься от таких людей".

Тимощук и Ребров играли вместе в сборной Украины в 2000-х годах. Фото: zbirna.com

В марте 2022 года Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии, всех государственных наград, а также национальных футбольных титулов, включая звания чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка, из-за чего Тимощук решил судиться. Кроме того, его имя исключили из официального реестра игроков сборных команд. В январе 2023 года Зеленский ввел санкции против предателя, на 10 лет заблокировав все его активы в Украине.

Луцкий городской совет аннулировал его статус почетного гражданина города. С января 2023 года Тимощук находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

"Я четко выступаю за мир на родине, и хочу, чтобы все стороны сели за стол переговоров и нашли консенсус, который восстановит мир. Если комитет считает, что мое отстранение, лишение регалий и тренерской лицензии поможет восстановить мир – я готов отказаться от всего самостоятельно", — сказал Тимощук в 2024 году.

Когда-то Тимощук был предан украинскому народу. Фото: ua-football.com

В сентябре 2024 года стало известно, что футболист выставил свою подписанную футболку на российский аукцион для сбора средств в поддержку оккупационной армии в Курской области. Украинцы предателя очень жестко потроллили в сети.

Тимощук помогал россиянам в Курской области

"Бомж номер 4"

В марте 2025 года транслятор матча сборной Украины MEGOGO безжалостно прошелся по Тимощуку. В графике, отображающей статистику игроков, имя предателя отсутствовало. Вместо него в подписи значилось "Бомж номер 4" — именно под четвертым номером Тимощук играл за сборную Украины.

Личная жизнь Анатолия Тимощука

Футболист был женат с 2009 по 2016 год с Надеждой Навроцкой. В 2010 году у супругов появились две дочери — Миа и Ноа. Сейчас они живут с мамой в Германии.

"Мне кажется, он за три рубля маму родную продаст. Ему сейчас комфортно там (в России — ред.). Он будет использован Россией позже, а он не понимает или не осознает этого. Или ему пофиг", — заявила Навроцкая в интервью "НВ" в январе 2024 года. Сейчас предатель женат на россиянке Анастасии Климовой, в браке с которой тоже родилось две дочери.