Родился в Одессе, а мать учила украинскому языку: что сейчас говорит о войне украинофоб Стоянов из "Городка"

Называл Путина "умным", а сам диктатор поздравляет его с днем рождения

Российский актер театра и кино Юрий Стоянов не осуждает кровопролитную войну, которую Россия развязала еще в 2014 году. Полномасштабное вторжение страны-агрессорши, где артист построил карьеру звездного шута, прошло мимо человека, что родился в Одессе и был воспитан учительницей украинского языка.

Сам Стоянов не считает себя украинцем. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне и российском диктаторе Путине актер и как выглядит в 67 лет.

Юрий Стоянов — что о нем известно

Родился в Одессе 10 июля 1957 года в семье врача-гинеколога Николая Стоянова (скончался в 1993 году) и педагога Евгении Стояновой — Заслуженного работника образования Украины, директора одесского педагогического колледжа. Мать будущего российского пропагандиста преподавала украинский язык и литературу в одесской школе №27, где он и сам учился.

Юрий Стоянов в молодости

Ранее уроженец Одессы заявлял, что украинских корней у него нет. Его мать — россиянка, а отец имел болгарское происхождение.

Актер с родителями в детстве

В июле 2022 года стало известно о кончине Евгении Леонидовны. Печальную новость сообщили в педагогическом колледже, где она долгие годы работала: "Отличник образования. Заслуженный работник образования Украины. Все это о ней. Прошла путь от простого школьного учителя до директора педагогического училища. Преподавала украинский язык и литературу. Больше всего любила Одессу и профессию учителя".

Юрий Стоянов с мамой

На архивных кадрах Евгению Стоянову видно в окружении детей в украинских вышиванках.

"Городок" с Ильей Олейниковым

В юные годы Стоянов учился в студии киноактера при Одесской киностудии, а затем переехал в Москву. В 1978 году он окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского и стал актером Большого драматического театра имени Товстоногова, где проработал до 1995 года. С 1993 года начал сниматься в юмористической программе "Городок" вместе с Ильей Олейниковым, с которым играл до самой его смерти из-за воспаления легких в 2012 году.

Илья Олейников и Юрия Стоянов в "Городке"

Что говорит о войне Юрий Стоянов

Актер был внесен в базу данных "Миротворец" в 2018 году неслучайно. Причиной стало незаконное пересечение границы с оккупированным Крымом через территорию РФ. За год до этого он участвовал в съемках фильма "Неуловимые", проходивших в Севастополе. В том же году он также снялся в ленте "Крымский мост. Сделано с любовью!", которая продвигала аннексию украинского полуострова.

Стоянову также запретили въезд в Украину из-за нарушения законодательства. Комментировать войну России против Украины он не спешит. "Я получаю огромное количество проклятий на тему того, что на самом деле я трус, что ни о чем не говорю. Особенно впечатляет, что больше всего негатива из моего города, где я вырос, — из Одессы. Это моя позиция, она не связана с тем, что я нашел себе удобную, сытую нишу… Неужели зритель не чувствует, какой ты, о чем ты, зачем ты? Неужели обязательно нужно появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?" — рассказал Стоянов в интервью российской журналистке.

Хвалит диктатора за "ум" и "чувство юмора"

В одном из интервью, после слов диктатора про "мы попадем в рай, а они просто сдохнут" в 2018 году, Стоянов сказал, что не все просто поняли "шутки" президента РФ.

Как сейчас выглядит Юрий Стоянов. Фото: instagram.com/stoyanovshow

"Путин безусловно человек с хорошим чувством юмора, который иногда бывает слишком жёсткий и парадоксальный. Но от этого граждане только тянуться к президенту, а вот европейцы недоумевают. Россиянам близка такая манера поведения, когда человек, обладающий властью, может не только хорошо делать свою работу, но и общаться на равных с простыми людьми", — ляпнул сказал актер. Кстати, после полномасштабного вторжения в 2022 году Путин поздравил Стоянова с днем рождения.

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