Народився в Одесі, а мати вчила української мови: що зараз говорить про війну українофоб Стоянов із "Городка"

Називав Путіна "розумним", а сам диктатор вітає його з днем народження

Російський актор театру та кіно Юрій Стоянов не засуджує кровопролитну війну, яку Росія розв’язала ще 2014 року. Повномасштабне вторгнення країни-агресорки, де артист побудував кар’єру зіркового блазня, пройшло повз людину, що народилася в Одесі та була вихована вчителькою української мови.

Сам Стоянов не вважає себе українцем. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну та російського диктатора Путіна актор і як виглядає у 67 років.

Юрій Стоянов — що про нього відомо

Народився в Одесі 10 липня 1957 року в сім’ї лікаря-гінеколога Миколи Стоянова (помер у 1993 році) та педагога Євгенії Стоянової – Заслуженого працівника освіти України, директора одеського педагогічного коледжу. Мати майбутнього російського пропагандиста викладала українську мову та літературу в одеській школі №27, де він і сам навчався.

Юрій Стоянов у молодості

Раніше уродженець Одеси заявляв, що українського коріння у нього немає. Його мати – росіянка, а батько мав болгарське походження.

Актор із батьками у дитинстві

У липні 2022 року стало відомо про смерть Євгенії Леонідівни. Сумну новину повідомили у педагогічному коледжі, де вона довгі роки працювала: "Відмінник освіти. Заслужений робітник освіти України. Все це про неї. Пройшла шлях від простого шкільного вчителя до директора педагогічного училища. Викладала українську мову та літературу. Понад усе любила Одесу та професію вчителя".

Юрій Стоянов із мамою

На архівних кадрах Євгенію Стоянову видно серед дітей в українських вишиванках.

"Городок" з Іллею Олійниковим

У юні роки Стоянов навчався у студії кіноактора при Одеській кіностудії, а потім переїхав до Москви. У 1978 році він закінчив "ГІТІС" ім. А. В. Луначарського і став актором Великого драматичного театру імені Товстоногова, де працював до 1995 року. З 1993 року почав зніматися в гумористичній програмі "Городок" разом з Іллею Олейниковим, з яким грав до самої його смерті через запалення легенів у 2012 році.

Ілля Олейников та Юрій Стоянов у "Городку"

Що говорить про війну Юрій Стоянов

Актор був внесений до бази даних "Миротворець" у 2018 році невипадково. Причиною стало незаконний перетин кордону з окупованим Кримом через територію РФ. За рік до цього він брав участь у зйомках фільму "Невловимі", які проходили в Севастополі. Того ж року він також знявся у стрічці "Кримський міст. Зроблено з любов’ю!", яка просувала анексію українського півострова.

Стоянову також заборонили в’їзд в Україну через порушення законодавства. Коментувати війну Росії проти України він не поспішає. "Я отримую величезну кількість прокльонів на тему того, що насправді я боягуз, що ні про що не говорю. Особливо вражає, що найбільше негативу з мого міста, де я виріс, — з Одеси. Це моя позиція, вона не пов'язана з тим, що я знайшов собі зручну, ситу нішу… Невже глядач не відчуває, який ти, про що ти, навіщо ти? Невже обов'язково треба з'явитися в інтернеті та сказати: я за це, я проти цього?", — розповів Стоянов в інтерв'ю російській журналістці.

Хвалить диктатора за "розум" і "почуття гумору"

В одному з інтерв’ю, після слів диктатора про "ми потрапимо до раю, а вони просто здохнуть" у 2018 році, Стоянов сказав, що не всі просто зрозуміли "жарти" президента РФ.

Як зараз виглядає Юрій Стоянов. Фото: instagram.com/stoyanovshow

"Путін, безумовно, людина з гарним почуттям гумору, який іноді буває занадто жорстким і парадоксальним. Але від цього громадяни тільки тягнуться до президента, а ось європейці дивуються. Росіянам близька така манера поведінки, коли людина, яка має владу, може не тільки добре робити свою роботу, а й спілкуватися на рівних із простими людьми", — сказав актор". До речі, після повномасштабного вторгнення 2022 року Путін привітав Стоянова з днем народження.

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