Народила футболісту чотирьох синів: як зараз виглядають американська дружина і діти Андрія Шевченка
Крістен Пазік вийшла заміж за знаменитого українця понад 20 років тому
Цього понеділка, 29 вересня, свій день народження святкує відомий український футболіст, тренер та президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко – йому виповнюється 49 років. Зірка спорту понад двадцять років одружений з американкою.
Що потрібно знати:
- Дружина Андрія Шевченка нещодавно відсвяткувала з ним 21 рік у шлюбі
- У пари четверо синів, і тільки поки один із них вирішив піти стопами батька
- Старший син Джордан навчається в Єльському університеті та активно підтримує Україну
Крістен Пазік — американська модель польського походження та бізнес-вумен, народилася в Міннеаполісі, штат Міннесота. Вона є дочкою відомого в США бейсболіста, який грав у складі клубу "Міннесота Твінс" Майка Пазіка, якому зараз 75 років. Після закінчення кар’єри Майк працював тренером у нижчих бейсбольних лігах.
Крістен вийшла заміж за українського футболіста 14 липня 2004 року у Вашингтоні, і цього року пара відсвяткувала опалове весілля — 21 рік у шлюбі. На відміну від свого чоловіка, який є православним вірянином, Пазік є католичкою. Друга половинка Андрія щиро підтримує Україну і зрідка навідується на батьківщину чоловіка.
Крістен Пазік — співвласниця сімейного магазину чоловічого одягу IKKON. Разом із сестрами Карою та Марісою вона почала з онлайн-продажів, а у 2014 році жінки відкрили перший бутик у США.
У родині українця та американки з’явилося четверо дітей — синів: Джордан (2004), Крістіан (2006), Олександр (2012) та Райдер-Габріель (2014). Попри блискучу кар’єру володаря "Золотого м’яча", лише один із синів Шевченка пов’язав життя з футболом.
Джордан Шевченко навчається в Єльському університеті, одному з найпрестижніших у світі, та активно займається волонтерством. Хлопець очолює студентський збір коштів на підтримку України.
Середній син пари Крістіан у грудні 2022 року підписав контракт із "Тоттенхемом", отримав українське громадянство і вже дебютував за юнацьку збірну України у матчі проти Північної Македонії.
Третього сина Олександра зіркові батьки намагаються берегти від зайвої уваги, а молодшому сину Райдеру, якому зараз 10 років, охоче займатися активним відпочинком. Чи буде він пов’язаний зі спортом, як батько та старший брат, ще невідомо.
