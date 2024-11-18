Приборкувачі хижаків із "ватою" в голові: що говорять про війну циркові артисти брати Запашні, які народилися в Україні

Вони мають українське походження, але підтримують війну в Україні

Брати Аскольд та Едгард Запашні — відомі на пострадянському просторі циркові артисти, які походять із знаменитої династії Запашних. Вони прославилися завдяки цирковому мистецтву і, незважаючи на українське походження, збудували кар’єру в Москві. Тепер вони підтримують "СВО" і звинувачують Зеленського у смертях українців.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про братів Запашних, які публічно заявляють про "нацизм" в Україні.

Брати Запашні — що про них відомо і що вони говорять про війну

Едгард Запашний — старший із братів, він народився 11 липня 1976 року в Ялті, зараз йому 48 років. Він представник відомої циркової династії Запашних у третьому поколінні, є народним артистом Росії та гендиректором Великого Московського державного цирку.

Аскольд Запашний — молодший брат із дуету Запашних, народився 27 вересня 1977 року в Харкові, зараз йому 47 років. Також є представником династії циркових артистів Запашних, має звання народного артиста Росії. У Великому московському цирку працює на посаді художнього керівника. Аскольд Запашний виступає на арені цирку в жанрі дресирування хижих тварин, жонглерства, канатоходця, акробату на роликах та інше.

Незважаючи на своє українське походження брати Запашні відомі "ватники". Вони публічно підтримали вбивство українців у так званій "СВО" та називають Володимира Зеленського та "київський режим" відповідальними за війну в Україні.

"Найбільшим ворогом київського режиму сьогодні є адекватність. А ми з братом представляємо серйозну, адекватну, аргументовану позицію. І коли ми спілкуємося, пояснюючи свою точку зору, вказуючи на причини початку спеціальної військової операції, наголошуючи на важливості боротьби з нацизмом і націоналізмом на території України, природно, це дуже дратує київський режим", — так прокоментував Едгард Запашний те, що потрапив до списку "Миротворця".

Зазначимо, що у жовтні 2024 року стало відомо, що брати Запашні були внесені до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Про це йдеться у наказі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

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