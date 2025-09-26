Народилася в Україні, а померла у Москві: як виглядає могила зірки оперної сцени Нінель Ткаченко

Рівно 18 років тому не стало відомої уродженки Харкова

Знаменита оперна співачка Нінель Ткаченко, яка народилася в українському Харкові, померла рівно 18 років тому. Свої останні дні виконавиця провела у Москві.

Що варто знати:

Народилася у Харкові та виступала на багатьох українських сценах

Була відомою оперною співачкою із записами у "золотому фонді" радіо

Нінель Ткаченко померла у Москві у 2007 році

Майбутня зірка оперної сцени народилася 21 листопада 1928 року. 1958 року закінчила Харківську консерваторію. Одразу після цього Нінель виступала в Оперній студії Київської консерваторії.

Нінель Ткаченко в молодості

У 1960-1962 роках Ткаченко була солісткою Львівського театру опери та балету, у 1962-1968 – Білоруського театру, а з 1968 по 1980 рік – Одеського театру опери та балету. З 1982 року артистка починає працювати солісткою та художнім керівником Московської філармонії.

Нінель виступала як камерна співачка, виконуючи оперні арії, романси та народні пісні, що рідко звучать, а її численні записи увійшли до "золотого фонду" Всесоюзного радіо СРСР.

Багато співачка гастролювала за кордоном. У 1976 році на Міжнародному фестивалі оперного мистецтва в Сегеді (Угорщина) вона виконала партію Абігайль в опері Дж. Верді "Набукко". У 2002-2007 роках очолювала російський ансамбль солістів "АРосс".

Де похована Нінель Ткаченко

Виконавиця померла 26 вересня 2007 року в Москві після тяжкої та тривалої хвороби. Уродженка Харкова була похована на Троєкурівському цвинтарі.

