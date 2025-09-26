Родилась в Украине, а скончалась в Москве: как выглядит могила звезды оперной сцены Нинель Ткаченко

Ровно 18 лет назад не стало известной уроженки Харькова

Знаменитая оперная певица Нинель Ткаченко, которая родилась в украинском Харькове, умерла ровно 18 лет назад. Свои последние дни исполнительница провела в Москве.

Что стоит знать:

Родилась в Харькове и выступала на многих украинских сценах

Была известной оперной певицей с записями в "золотом фонде" радио

Нинель Ткаченко умерла в Москве в 2007 году

Будущая звезда оперной сцены появилась на свет 21 ноября 1928 года. В 1958 году окончила Харьковскую консерваторию. Сразу после этого Нинель выступала в Оперной студии Киевской консерватории.

Нинель Ткаченко в молодости

В 1960-1962 годах Ткаченко была солисткой Львовского театра оперы и балета, в 1962-1968 — Белорусского театра, а с 1968 по 1980 год — Одесского театра оперы и балета. С 1982 года артистка начинает работать солисткой и художественным руководителем Московской филармонии.

Нинель выступала как камерная певица, исполняя редко звучащие оперные арии, романсы и народные песни, а ее многочисленные записи вошли в "золотой фонд" Всесоюзного радио СССР.

Много певица гастролировала за границей. В 1976 году на Международном фестивале оперного искусства в Сегеде (Венгрия) она исполнила партию Абигайль в опере Дж. Верди "Набукко". В 2002-2007 годах возглавляла российский ансамбль солистов "АРосс".

Где похоронена Нинель Ткаченко

Исполнительница скончалась 26 сентября 2007 года в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Уроженка Харькова была похоронена на Троекуровском кладбище.

