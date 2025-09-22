С годами только похорошела: как сейчас выглядит легендарная певица 80-х C. C. Catch

Несмотря на возраст в 61 год, певица все так же обаятельна

В середине 80-х — начале 90-х годов имя C. C. Catch знали во всей Европе, в том числе и в Украине. Песни немки звучали на дискотеках и в эфире радиостанций, а ее стиль был образцом для подражания. Артистка почти одногодка с украинской ведущей Аллой Мазур — ей 61 год.

Настоящее имя певицы — Каролина Катарина Мюллер, она родилась в 1964 году в Нидерландах, а вскоре вместе с семьей переехала в Германию. Музыкальную карьеру Каролина начала в группе Optimal, но настоящий успех пришел к ней после встречи с Дитером Боленом, участником знаменитого дуэта Modern Talking. Именно он стал продюсером ее первых альбомов.

В золотой период популярности C. C. Catch ассоциировалась с энергичным евродиско и синти-попом: легкие, запоминающиеся мелодии, танцевальный ритм, яркий сценический имидж с короткими стрижками, "химией", стильными костюмами и смелыми аксессуарами. Хиты Cause You Are Young, Strangers by Night, Heaven and Hell и другие сделали ее кумиром целого поколения.

C. C. Catch в молодости. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Как C. C. Catch выглядит сейчас: фото

Сегодня певице 61 год, и она по-прежнему сохраняет свою узнаваемую харизму. Исполнительница выглядит элегантно, ухоженно и стала блондинкой. Теперь она верна более естественному стилю, но ее все равно помнят за яркий имидж с 80-х.

Певица в 2004 году. Фото: Getty Images

Певица в июле 2025 года. Фото: facebook.com/officialcccatch

Сейчас C. C. Catch живет в Германии, время от времени выступает на ретро-фестивалях и музыкальных вечерах, а также активно поддерживает связь с поклонниками, которые считают ее легендой эпохи диско.

Как C. C. Catch выглядит сейчас. Фото: facebook.com/officialcccatch

На днях свой день рождения праздновала Софи Лорен. "Телеграф" писал, как сейчас выглядит 91-летняя актриса.