Вряд ли вы помните ее такой: как в молодости выглядела топовая ведущая ТСН Алла Мазур (фото, видео)

В начале карьеры журналистка делала химическую завивку

Одна из самых известных телеведущих Украины и лицо ТСН канала "1+1" Алла Мазур, в 2024 году ставшая жертвой аферистов, давно стала символом доверия многих украинцев. Но какой она была в молодости — помнят далеко не все.

16 сентября журналистке исполнилось 60 лет, поэтому "Телеграф" решил рассказать, как в прошлом выглядела будущая легенда украинского телевидения.

Как выглядела Алла Мазур в молодости

В студенческие годы Мазур, родом из села Зинькив Хмельницкой области, выглядела очень естественно и непринужденно: темные волосы, простая одежда без акцента на бренды или модные тренды. Ее стиль в конце 80-х — начале 90-х годов был типичным для того времени: блузки, жакеты, минимум косметики.

Алла Мазур в молодости

Когда журналистка появилась в телевизионном эфире, у нее уже был четко продуманный имидж. Алла постепенно выработала свой стиль: классические костюмы, аккуратные прически, легкий, но выразительный макияж.

В свои молодые годы Алла Мазур также носила популярную тогда химическую завивку волос.

С годами стиль ведущей сменился. Журналистка стала носить стрижку до плечей, добавлять в свой гардероб изящные платья, современные аксессуары, лаконичные украшения.

В ноябре 2019 года Мазур сообщила, что борется с раком. Ведущая не опустила руки и активно проходила лечение, а через полгода она поделилась радостной новостью: самое трудное позади, и болезнь побеждена. Сначала журналистка носила парик, но позже перестала это делать и появилась перед зрителями с стильной ультракороткой стрижкой, которую носить по сей день.

Ранее "Телеграф" писал, как изменился на войне комик Игорь Ласточкин. Шоумен сделал исключение ради своих коллег и фанатов.