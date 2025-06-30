Была самой высокой среди сверстников: как выглядела в детстве звезда украинской атлетики Ярослава Магучих

Сначала было карате, затем рисование, а позже — "золото" на Олимпиаде в Париже

Ведущая звезда украинской легкой атлетики Ярослава Магучих приняла участие в командном чемпионате Европы, которое проходило 26 июня в испанском Мадриде, и выиграла "золото". 23-летняя чемпионка по прыжкам в высоту является одной из самых известных легкоатлеток планеты, и сегодня "Телеграф" раскрывает любопытные факты из детства молодой спортсменки и то, как Магучих тогда выглядела.

Ярослава родилась 19 сентября 2001 года в Днепре. Интересно, что сначала девочка с 7 лет занималась карате. Через некоторое время Ярослава переключилась на легкую атлетику, при этом в этот период будущая звезда спорта увлекалась рисованием. Она даже участвовала во многих художественных конкурсах. Интерес к творчеству остался с Могучих до сих пор, и спортсменка не исключает, что однажды представит свои работы на выставке.

Как выглядела Ярослава Магучих в детстве

Ярослава Магучих в детстве. Фото: opentv.media

Юная спортсменка была многосторонним подростком. Она не только могла похвастаться достижениями в спорте и творчестве, но и буквально была "выше на голову" среди сверстников — Ярослава была самой высокой в своей школе.

Успехи Ярославы Могучих в спорте

В 13 лет Ярослава впервые приняла участие в соревнованиях по прыжкам в высоту, которые тогда проходили в Польше, и завоевала серебряную медаль. В 2016 году она стала победительницей национального чемпионата среди спортсменов 2001 года рождения.

В 2018 году украинская спортсменка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр. Спустя три года она одержала победу на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Магучих также неоднократно выигрывала этапы "Бриллиантовой лиги" и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио.

В августе 2024 года украинка выиграла "золото" на Олимпиаде в Париже и установила мировой рекорд. Кроме блестящей победы, Могучих запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований: Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки.

Ярослава Магучих сегодня

В 2025 году легкоатлетка стартовала с двух международных побед. Так, Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.

Сегодня 23-летняя спортсменка нацелена превзойти свой собственный мировой рекорд и подготовиться к участию в следующих Олимпийских играх. Подробнее читайте в интервью: "Про "сон" между прыжками и конец карьеры: интервью с героинями Олимпиады-2024 Магучих и Геращенко".