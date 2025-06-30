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Була найвищою серед однолітків: як виглядала у дитинстві зірка української атлетики Ярослава Магучіх

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ярослава Магучіх – рекордсменка у легкоатлетиці Новина оновлена 30 червня 2025, 10:48
Ярослава Магучіх – рекордсменка у легкоатлетиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Спочатку було карате, потім малювання, а пізніше - "золото" на Олімпіаді у Парижі

Провідна зірка української легкої атлетики Ярослава Магучіх взяла участь у командному чемпіонаті Європи, яке проходило 26 червня в іспанському Мадриді, і виграла "золото". 23-річна чемпіонка зі стрибків у висоту є однією з найвідоміших легкоатлеток планети, і сьогодні "Телеграф" розкриває цікаві факти з дитинства молодої спортсменки та те, як Магучіх тоді виглядала.

Ярослава народилася 19 вересня 2001 року у Дніпрі. Цікаво, що спочатку дівчинка з 7 років займалася карате. Через деякий час Ярослава переключилася на легку атлетику, причому в цей період майбутня зірка спорту захоплювалася малюванням. Вона навіть брала участь у багатьох мистецьких конкурсах. Інтерес до творчості залишився з Магучіх досі й спортсменка не виключає, що одного разу представить свої роботи на виставці.

Як виглядала Ярослава Магучіх у дитинстві

Ярослава Магучіх у дитинстві
Ярослава Магучіх у дитинстві. Фото: opentv.media

Юна спортсменка була багатостороннім підлітком. Вона не тільки могла похвалитися досягненнями у спорті та творчості, а й буквально була "вищою на голову" серед однолітків — Ярослава була найвищою у своїй школі.

Ярослава Магучіх у дитинстві
Фото: opentv.media
Ярослава Магучіх у дитинстві
Фото: opentv.media

Успіхи Ярослави Магучіх у спорті

У 13 років Ярослава вперше взяла участь у змаганнях зі стрибків у висоту, які тоді проходили у Польщі, та здобула срібну медаль. 2016 року вона стала переможницею національного чемпіонату серед спортсменів 2001 року народження.

ярослава Магучіх
Фото: instagram.com/rosya_dp

2018 року українська спортсменка стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор. Через три роки вона здобула перемогу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Магучіх також неодноразово вигравала етапи "Діамантової ліги" та здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

У серпні 2024 року українка виграла "золото" на Олімпіаді в Парижі та встановила світовий рекорд. Окрім блискучої перемоги, Магучіх запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань: Ярослава "спала" просто під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.

ярослава Магучіх спить

Ярослава Магучіх сьогодні

2025 року легкоатлетка стартувала з двох міжнародних перемог. Так, Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі у Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.

Сьогодні 23-річна спортсменка націлена перевершити свій власний світовий рекорд та підготуватися до участі у наступних Олімпійських іграх. Детальніше читайте в інтерв’ю: "Про "сон" між стрибками та кінець кар’єри: інтерв’ю з героїнями Олімпіади-2024 Магучіх та Геращенко".

Теги:
#Легка атлетика #Дитинство #Малювання #Ярослава Магучіх