Була найвищою серед однолітків: як виглядала у дитинстві зірка української атлетики Ярослава Магучіх

Спочатку було карате, потім малювання, а пізніше - "золото" на Олімпіаді у Парижі

Провідна зірка української легкої атлетики Ярослава Магучіх взяла участь у командному чемпіонаті Європи, яке проходило 26 червня в іспанському Мадриді, і виграла "золото". 23-річна чемпіонка зі стрибків у висоту є однією з найвідоміших легкоатлеток планети, і сьогодні "Телеграф" розкриває цікаві факти з дитинства молодої спортсменки та те, як Магучіх тоді виглядала.

Ярослава народилася 19 вересня 2001 року у Дніпрі. Цікаво, що спочатку дівчинка з 7 років займалася карате. Через деякий час Ярослава переключилася на легку атлетику, причому в цей період майбутня зірка спорту захоплювалася малюванням. Вона навіть брала участь у багатьох мистецьких конкурсах. Інтерес до творчості залишився з Магучіх досі й спортсменка не виключає, що одного разу представить свої роботи на виставці.

Як виглядала Ярослава Магучіх у дитинстві

Ярослава Магучіх у дитинстві. Фото: opentv.media

Юна спортсменка була багатостороннім підлітком. Вона не тільки могла похвалитися досягненнями у спорті та творчості, а й буквально була "вищою на голову" серед однолітків — Ярослава була найвищою у своїй школі.

Успіхи Ярослави Магучіх у спорті

У 13 років Ярослава вперше взяла участь у змаганнях зі стрибків у висоту, які тоді проходили у Польщі, та здобула срібну медаль. 2016 року вона стала переможницею національного чемпіонату серед спортсменів 2001 року народження.

2018 року українська спортсменка стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор. Через три роки вона здобула перемогу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Магучіх також неодноразово вигравала етапи "Діамантової ліги" та здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

У серпні 2024 року українка виграла "золото" на Олімпіаді в Парижі та встановила світовий рекорд. Окрім блискучої перемоги, Магучіх запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань: Ярослава "спала" просто під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.

Ярослава Магучіх сьогодні

2025 року легкоатлетка стартувала з двох міжнародних перемог. Так, Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі у Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.

Сьогодні 23-річна спортсменка націлена перевершити свій власний світовий рекорд та підготуватися до участі у наступних Олімпійських іграх. Детальніше читайте в інтерв’ю: "Про "сон" між стрибками та кінець кар’єри: інтерв’ю з героїнями Олімпіади-2024 Магучіх та Геращенко".