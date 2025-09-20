Рус

Навряд чи ви пам’ятаєте її такою: як у молодості виглядала топова ведуча ТСН Алла Мазур (фото, відео)

Тетяна Кармазіна
До хвороби Алла Мазур носила довге волосся Новина оновлена 20 вересня 2025, 16:09
До хвороби Алла Мазур носила довге волосся. Фото Колаж "Телеграфу"

На початку кар’єри журналістка робила хімічну завивку

Одна з найвідоміших телеведучих України та обличчя ТСН каналу "1+1" Алла Мазур, яка у 2024 році стала жертвою аферистів, давно стала символом довіри багатьох українців. Але якою вона була у молодості – пам’ятають далеко не всі.

16 вересня журналістці виповнилося 60 років, тому "Телеграф" вирішив розповісти, як у минулому виглядала майбутня легенда українського телебачення.

Як виглядала Алла Мазур у молодості

У студентські роки Мазур, родом із села Зіньків Хмельницької області, виглядала дуже природно та невимушено: темне волосся, простий одяг без акценту на бренди чи модні тренди. Її стиль наприкінці 80-х — на початку 90-х був типовим на той час: блузки, жакети, мінімум косметики.

Алла Мазур у молодості
Алла Мазур у молодості

Коли журналістка з’явилася у телевізійному ефірі, вона вже мала чітко продуманий імідж. Алла поступово виробила свій стиль: класичні костюми, акуратні зачіски, легкий, але виразний макіяж.

Алла Мазур у молодості
Фото: instagram.com/allamazurofficial
Алла Мазур у молодості
Фото: instagram.com/allamazurofficial

У свої молоді роки Алла Мазур також мала популярну тоді хімічну завивку волосся.

Алла Мазур у молодості
Алла Мазур у молодості
Фото: instagram.com/allamazurofficial

З роками стиль ведучої змінився. Журналістка почала носити стрижку до плечей, додавати до свого гардероба витончені сукні, сучасні аксесуари, лаконічні прикраси.

Алла Мазур довге волосся
Фото: 1plus1.ua
Алла Мазур стрижка
Фото: 1plus1.ua

У листопаді 2019 року Мазур повідомила, що бореться з раком. Ведуча не опустила руки і активно проходила лікування, а за пів року вона поділилася радісною новиною: найважче позаду, і хвороба переможена. Спочатку журналістка носила перуку, але згодом перестала це робити і з’явилася перед глядачами зі стильною ультракороткою стрижкою, яку носить й досі.

Алла Мазур коротка стрижка
Фото: instagram.com/allamazurofficial
Алла Мазур коротка стрижка
Фото: instagram.com/allamazurofficial

Раніше "Телеграф" писав, як змінився на війні комік Ігор Ласточкін. Шоумен зробив виняток заради своїх колег та фанатів.

