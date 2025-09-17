Вперше за довгий час показався з фронту: як зараз виглядає військовослужбовець Ласточкін із "Ліги сміху"

38-річний комік зробив виняток для українських шанувальників

Відомий український гуморист, актор і ведучий Ігор Ласточкін, який зараз перебуває у Збройних силах України, вперше за довгий час показався своїм фанатам. Шоумен з’явився в одному з номерів розважальної програми "Ліга сміху", де він раніше був учасником та тренером.

У новому випуску гумористичного телепроєкту команда "Волонтери" показала відеозвернення гумориста. У жартівливій формі Ласточкін пояснив, чому не виступає зараз просто на сцені.

Як зараз виглядає Ігор Ласточкін

Був у Лізі сміху — питали, чому не на фронті. Тепер на фронті й питаєте, чому не у "Лізі Сміху"? Ви нормальні? пожартував Ігор Ласточкін

У гумориста з’явилася борода і сивина

Також артист зазначив, що зараз зайнятий важливішими справами — воює. На кадрах він продемонстрував, як його бригада прицільно знищує супротивників і побажав колегам успішного виступу.

Ігор Ласточкін не один місяць носить військову форму Комік захищає Україну від російських окупантів

Нагадаємо, що 38-річний шоумен служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Довгий час до повномасштабного вторгнення Ласточкін будував кар’єру в Росії, але повернувся до Києва, де почав працювати на українському телебаченні, а пізніше — допомагати з волонтерством.

У лютому 2025 року Ласточкін показав свій військовий квиток. Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Нагадаємо, що Ігор Ласточкін працював із росіянами у шоу "Одного разу в Росії" на пропагандистському каналі ТНТ. Його тодішній колега, родом із Миколаївської області, Олександр Пташенчук досі фінансує путінську армію.