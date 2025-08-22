Рус

Народився в Україні і знімався з Ласточкіним: що говорить про війну популярний у Росії комік Пташенчук

Тетяна Кармазіна
Російський шоумен родом із села у Миколаївській області

Що може бути спільного між українським військовим та російським гумористом? Розважальна передача "Одного разу в Росії". До повномасштабного вторгнення відомий гуморист Ігор Ласточкін, який сьогодні стоїть на захисті України, знімався у скетч-шоу пропагандистського каналу ТНТ разом із нинішніми прихильниками війни, серед яких і Олександр Пташенчук — комік родом із Миколаївської області.

Актор жанру комедії народився 22 серпня 1985 року в українському селищі Веселинове в родині батька-одесита та матері-росіянки (родом із Брянської області). У 2-річному віці хлопчик із батьками перебралися до Якутії.

Після школи Пташенчук вступив до Алданського політехнічного технікуму на спеціальність "електрик", а потім переїхав до Москви і продовжив навчання в Московському державному інституті культури. Був активним учасником КВК: грав в університетській команді "Мультики", "Дежа Вю".

2014 року комік почав зніматися в шоу "Одного разу в Росії" на ТНТ, яке принесло йому широку популярність. Є учасником багатьох розважальних телепрограм.

Що говорить про війну Олександр Пташенчук

Комік не коментував ані окупацію РФ українського Криму, ані військові дії на Донбасі. Жодних публічних заяв щодо повномасштабного вторгнення Пташенчук так само не робив. У соцмережах чоловік викладає лише фото зі зйомок у шоу, подорожей, кадри з колегами-путіністами та відео гумористичного характеру.

Олександр не одружений та дітей не має. Уточнимо, що артист інколи викладає у мережу фото своїх батьків. По геотегах можна припустити, що його родичі жили у Білгородській області.

