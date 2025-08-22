Народився в Україні і знімався з Ласточкіним: що говорить про війну популярний у Росії комік Пташенчук

Російський шоумен родом із села у Миколаївській області

Що може бути спільного між українським військовим та російським гумористом? Розважальна передача "Одного разу в Росії". До повномасштабного вторгнення відомий гуморист Ігор Ласточкін, який сьогодні стоїть на захисті України, знімався у скетч-шоу пропагандистського каналу ТНТ разом із нинішніми прихильниками війни, серед яких і Олександр Пташенчук — комік родом із Миколаївської області.

Актор жанру комедії народився 22 серпня 1985 року в українському селищі Веселинове в родині батька-одесита та матері-росіянки (родом із Брянської області). У 2-річному віці хлопчик із батьками перебралися до Якутії.

Після школи Пташенчук вступив до Алданського політехнічного технікуму на спеціальність "електрик", а потім переїхав до Москви і продовжив навчання в Московському державному інституті культури. Був активним учасником КВК: грав в університетській команді "Мультики", "Дежа Вю".

Олександр Пташенчук у дитинстві

Пташенчук (у центрі) грав у КВК

2014 року комік почав зніматися в шоу "Одного разу в Росії" на ТНТ, яке принесло йому широку популярність. Є учасником багатьох розважальних телепрограм.

Пташенчук та Ігор Ласточкін (зліва) грали разом в "Одного разу в Росії"

Що говорить про війну Олександр Пташенчук

Комік не коментував ані окупацію РФ українського Криму, ані військові дії на Донбасі. Жодних публічних заяв щодо повномасштабного вторгнення Пташенчук так само не робив. У соцмережах чоловік викладає лише фото зі зйомок у шоу, подорожей, кадри з колегами-путіністами та відео гумористичного характеру.

Олександр не одружений та дітей не має. Уточнимо, що артист інколи викладає у мережу фото своїх батьків. По геотегах можна припустити, що його родичі жили у Білгородській області.

Батько коміка з Одеської області, а мати – з Брянської

Фото з батьками Пташенчука, 2021 рік. Білгородська область

