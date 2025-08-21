Зрадниця нещодавно народила від колишнього путіністки Бузової

Чимало артистів, родом з українських міст та сіл, перейшли на бік ворога-окупанта. До цього "чорного списку" можна зарахувати багатьох, наприклад, уродженку Керчі Альону Свиридову, а також Марину Жадан, вона ж співачка Марі Краймбрері.

Уродженка Кривого Рогу, який перебуває під постійною атакою російських "шахедів" та ракет, виходить на одну сцену з затятими путіністами в країні-агресорі. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну запроданка.

Батьки живуть під обстрілами

Народилася Марина Жадан 21 серпня 1992 року в родині криворіжців Вадима та Людмили Жадан, також співачка має брата Олега. У дитинстві захоплювалася танцями та виступала як солістка дитячого колективу, але у 15 років серйозна травма коліна поставила хрест на її професійній кар’єрі танцівниці.

Марі Краймбрері на початку кар’єри

2011 року українка переїхала до Москви до свого тодішнього хлопця, де спочатку викладала танці, а пізніше під псевдонімом Марі Краймбрері зосередилася на музичній кар’єрі, при цьому запроданка не має музичної освіти та не грає на жодному інструменті. Сьогодні артистка відома російській публіці завдяки хітам "Давай навсегда", "Она тебе не подходит" та іншим.

Народила від пропагандиста та "екса" Бузової

У березні 2025 року стало відомо про весілля Краймбрері із російським шоуменом Давою Манукяном. Через два дні зрадниця оголосила про вагітність. У травні співачка народила від Манукяна первістка, у них народилася дочка. До речі, росіянин активно бере участь у пропагандистських заходах та незаконно відвідував окупований Крим. А ще він колишній хлопець путіністки Ольги Бузової.

Марі Краймбрері і Дава Манукян

Що говорить про війну Марі Краймбрері

Якщо коротко, то нічого. Уродженка Кривого Рогу не заїкнулася про повномасштабне вторгнення Росії до країни, звідки вона родом. Артистка продовжує спокійно записувати пісні з путіністами, отримувати російські премії, гастролювати країною-терористом, розважаючи росіян за криваві рублі, які потім йдуть на фінансування окупаційної армії.

Співачка з путіністом Дімою Біланом

