У росії вважають, що співачка розкладає російське суспільство

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков виступив проти участі співачки Ольги Бузової у хокейних матчах. Напередодні Кожевніков поміркував на тему рептилоїдів у Сенаті США.

На думку радянського хокеїста, Бузова розкладає російське суспільство, а тому її участь у хокейних матчах є недоречною, передає russia-hockey.ru. Він хоче, щоб замість неї символічні вкидання (перший кидок у грі) робили так звані "герої СВО" (російські окупанти), або прокремлівські співаки: Чичеріна, "Кіпєлов" та інші.

"У нас тут у КХЛ ознаки ідейної деградації. На відкритті матчу — жіночий персонаж з півтора звивинами [Бузова], продюсер [Йосиф Пригожин], головна перевага якого — прізвище, каламутний репер [Серьога].

Хлопці, нічого не потрібно вигадувати, ідея – на поверхні! У кожному місті КХЛ урочисте вкидання мають робити реальні герої нашого часу – герої спецоперації. Це очевидно!" — заявив Кожевніков.

Додамо, Бузова відвідала хокейний матч КХЛ у Мінську та впала на лід.

Раніше відомий російський хокеїст дав інтерв’ю Юрію Дудю. Після цього його затаврували зрадником.